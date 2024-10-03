Во Львовской области мужчина погиб из-за падения дерева

Спасатель распиливает дерево. Фото: ГСЧС

В Стрыйском районе Львовской области спасатели деблокировали тело погибшего мужчины, на которого упало дерево. Обстоятельства этого события выясняются.

Об этом сообщили в ГСЧС в четверг, 3 октября.

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Во Львовской области 2 октября спасатели получили сообщение о том, что вблизи села Илов Стрыйского района в лесу упало дерево и придавило мужчину.

К месту вызова выехали спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части Николаева.

"С помощью специнструмента спасатели разрезали дерево и деблокировали тело погибшего мужчины 1968 года рождения из-под дерева", — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

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