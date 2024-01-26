На Львівщині директора училища засудили через п'яну ученицю

Засідання суду. Фото ілюстративне: Громадський простір

У Львівській області суд визнав винним у неналежному виконанні обов’язків щодо виховання дитини директора місцевого училища Віталія Никифоріва. Неповнолітня учениця, опікуном якої був педагог, потрапила до лікарні з алкогольною інтоксикацією. Чоловіку присудили штраф у розмірі 850 гривень.

Про цю ситуацію розповідає ZAXID.NET.

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Опікун недбало ставився до своїх обов'язків

Згідно з інформацією суду, директор Вищого професійного училища №8 у Стрию Віталій Никифорів неналежне ставився до виконання обов’язків щодо виховання дитини. В результаті неповнолітня дівчина, опікуном якої він є, 28 жовтня 2023 потрапила до лікарні з алкогольною інтоксикацією. Поліція склала протокол про адміністративне правопорушення щодо Віталія Никифоріва.

Суд зазначив, що вранці 28 жовтня "швидка" забрала з вулиці неповнолітню дівчину, яку доставили у лікарню з алкогольною інтоксикацією. Зі слів дівчини, вона є переселенкою із Запорізької області, сиротою, її опікуном є директор училища, в якому вона навчається.

Директор училища був оштрафований

У своїх письмових поясненнях Віталій Никифорів визнав, що є опікуном цієї дівчини та пообіцяв провести виховну бесіду. Варто зазначити, що чоловік не прийшов на засідання суду щодо цієї справи.

Суддя Вікторія Бучківська дослідила усі матеріали цієї справи і визнала чоловіка винним у неналежному виконанні обов’язків щодо виховання дитини. Директору навчального закладу було призначено 850 грн штрафу. Чоловік ще може оскаржити цю справу в суді.

Раніше ми повідомляли, що у Львові суд з державного бюджету стягнув 850 тисяч гривень компенсації на користь львів’янина Романа Оленича, якого поліцейські звинувачували у вчиненні ДТП, яка відбулася в 2010 році. Зазначається, що чоловік перебував під слідством та судом понад десять років, проте все ж зміг довести свою невинуватість.

Нагадуємо, що у Хмельницькій області визнали винним жителя Кам'янець-Подільська у вимаганні коштів з погрозою вбивства. Як виявилось, чоловік вимагав у своєї колишньої дівчини повернути кошти за подарунки, які він купував під час стосунків.