Львів'янин відсудив у держави 850 тис. грн за незаконне звинувачення в ДТП

Чоловік тримає гроші. Ілюстративне фото: УНІАН

У Львові суд з державного бюджету стягнув 850 тисяч гривень компенсації на користь львів’янина Романа Оленича, якого поліцейські звинувачували у вчиненні ДТП, яка відбулася в 2010 році. Зазначається, що чоловік знаходився під слідством та судом понад десять років, проте все ж зміг довести свою невинуватість.

Про це пише ZAXID.NET, посилаючись на рішення Галицького районного суду.

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Що відомо про ДТП

Зазначається, що Романа Оленича звинуватили у вчиненні ДТП, яка сталася 28 липня 2010 року. За інформацією слідства, він був за кермом автомобіля Chery Tiggo та збив жінку у провулку Крива Липа, який знаходиться в центрі Львова. Вже в травні 2011 року стосовно нього було порушено кримінальну справу.

"У 2013 року суд скерував справу на додаткове розслідування. У 2021 році Личаківський райсуд Львова встановив слідчому термін у два місяці для завершення розслідування і у грудні цього ж року справу закрили", — йдеться у повідомленні.

Куди звертався чоловік для отримання компенсації

Для того, аби стягнути 850 тисяч гривень моральної компенсації через "незаконне кримінальне переслідування" чоловік звернувся до:

Львівської обласної прокуратури,

Нацполіції Львівщини,

Державної казначейської служби.

За словами позивача, він знаходився під слідством та судом 127 місяців, оскільки на момент закриття справи минуло 10,5 років. Роман Оленич зазначив, що йому спричинили моральну шкоду, адже перебування під слідством мало негативний вплив на його репутацію, "відношення оточуючих до нього, як до злочинця, принижувало його людську гідність".

Що сказали у відомствах, куди звернувся Роман Оленич

"Представник Львівської обласної прокуратури подав відзив та заперечив проти задоволення позову. За його словами, справу було закрито через суперечливі покази учасників та свідків ДТП, суперечливі висновки експертиз та неможливість провести слідчі дії з потерпілою, яка постійно перебувала за кордоном. Представник прокуратури заявив, що Роман Оленич фактично перебував під слідством та судом із травня 2011 року до січня 2014 року та не надав суду доказів про "заподіяння йому моральних чи фізичних страждань"", — додали у повідомленні.

Крім того, представник Державної казначейської служби заявив, що Роман Оленич перебував під слідством та судом з травня 2011 року до січня 2014 року, тобто 31 місяць.

Під час додаткового розслідування чоловік начебто не отримував підозру, а був свідком. Тому всі відповідачі, а також Нацполіція Львівської області не задовольнили позов чоловіка.

Що вирішили в суді

"Справу розглянула суддя Христина Мисько, яка дослідила усі матеріали та встановила, що кримінальне провадження щодо Романа Оленича тривало більше 10 років і негативно вплинуло на його життя. Суму моральної компенсації, яку чоловіку мають виплатити з держбюджету, встановлювали з розрахунку розміру мінімальної зарплати станом на 1 січня 2023 року (6700 грн) та кількості місяців, проведених під слідством та судом (127)", — запевнили у повідомленні.

Крім того, Роман Оленич має отримати дев'ять тисяч гривень за витрати на правову допомогу, проте на таке рішення ще можуть подати апеляцію.

Нагадаємо, раніше львів'янину вдалося відсудити ЛКП "Львівелектротранс" 120 тис. грн за падіння на його авто контактно-кабельної мережі трамвая. Інцидент стався ще у 2020 році на вулиці Замарстинівській, 50 у Львові.