У Львові водій відсудив 120 тис. грн у "Львівелектротранс" — що сталось

Львівський трамвай. Ілюстративне фото: 1zahid.com

Львів'янину вдалося відсудити ЛКП "Львівелектротранс" 120 тис. грн за падіння на його авто контактно-кабельної мережі трамвая. Інцидент стався ще у 2020 році на вулиці Замарстинівській, 50 у Львові.

Про це повідомляє Zaxid.net.

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Зазначається, що Шевченківський районний суд Львова задовольнив позов львів'янина Дмитра Сідляра. Відповідно до судового вироку з ЛКП "Львівавтодор", ЛКП "Львівелектротранс" та ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" буде стягнуто відшкодування у розмірі 105 тис. грн. Водій також отримає 15 тис. грн моральної компенсації.

"На автомобіль Audi A4, яке належить чоловікові, 18 лютого 2020 року на Замарстинівській, 50 впала контактно-кабельна мережа трамвая. Крім цього, механічні пошкодження отримав трамвай, який курсував вулицею", — вказали у виданні.

Реконструкція контактної мережі трамвая

Також вказано, що у січні 2020 року, компанія "Онур" проводила ремонт контактної мережі трамвая на замовлення ЛКП "Львівавтодор". Роботи обійшлися у суму майже 75 млн грн. Однак, після реконструкції контактна мережа не перейшла до балансу ЛКП "Львівелектротранс".

"Станом на час звернення до суду (15 липня 2021 року) із вказаним позовом, жоден із відповідачів не надав чіткої відповіді щодо перебування вказаної ділянки 18 лютого 2020 року на своєму балансі, тим самим намагаючись уникнути відповідальності за шкоду", — повідомляється у судовій справі.

Після ДТП за участю легковика, наслідки аварії на кабельній мережі ліквідовувало власними коштами ЛКП "Львівелектротранс". За словами водія, його авто було побите через спільну недбалість компаній.

Відшкодування ухвалив суддя Олег Ковальчук

у Шевченківському районному суді Львова. Рішення ще може бути оскаржене поданням апеляції.

Нагадаємо, жительку Львова звинуватили у невиконанні обов’язків пасажира. Пенсіонерка під час руху громадського транспорту впала після різкого гальмування водієм.

Додамо, водій міжміської маршрутки у Львівській області у стані наркотичного сп'яніння здійснював перевезення людей.