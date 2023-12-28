Во Львове водитель отсудил 120 тыс. грн в "Львовэлектротранс" — что произошло

Львовский трамвай. Иллюстративное фото: 1zahid.com

Львовянину удалось отсудить ЛКП "Львовэлектротранс" 120 тыс. грн за падение на его авто контактно-кабельной сети трамвая. Инцидент произошел еще в 2020 году по улице Замарстыновской, 50 во Львове.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Читайте также:

Водитель получил компенсацию за падение кабеля трамвая на авто

Отмечается, что Шевченковский районный суд Львова удовлетворил иск львовянина Дмитрия Сидляра. Согласно судебному приговору с ЛКП "Львовавтодор", ЛКП "Львовэлектротранс" и ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" будет взыскано возмещение в размере 105 тыс. грн. Водитель получит 15 тыс. грн моральной компенсации.

"На автомобиль Audi A4, принадлежащий мужчине, 18 февраля 2020 года на Замарстыновской, 50 упала контактно-кабельная сеть трамвая. Кроме этого, механические повреждения получил курсировавший по улице трамвай", — указали в издании.

Реконструкция контактной сети трамвая

Также указано, что в январе 2020 года компания "Онур" производила ремонт контактной сети трамвая по заказу ЛКП "Львовавтодор". Работы обошлись в сумму около 75 млн грн. Однако после реконструкции контактная сеть не перешла к балансу ЛКП "Львовэлектротранс".

"По состоянию на время обращения в суд (15 июля 2021 года) с указанным иском, ни один из ответчиков не дал четкого ответа относительно пребывания указанного участка 18 февраля 2020 года на своем балансе, тем самым пытаясь избежать ответственности за ущерб", — сообщается в судебном деле.

После ДТП с участием легковушки последствия аварии на кабельной сети ликвидировало собственными средствами ЛКП "Львовэлектротранс". По словам водителя, его авто было побито из-за общей халатности компаний.

Возмещение присудил судья Олег Ковальчук

в Шевченковском районном суде Львова. Решение еще может быть обжаловано представлением апелляции.

Напомним, жительницу Львова обвинили в невыполнении обязанностей пассажира. Пенсионерка во время движения общественного транспорта упала после резкого торможения водителем.

Добавим, водитель междугородной маршрутки во Львовской области в состоянии наркотического опьянения осуществлял перевозку людей.