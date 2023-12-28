Во Львове водитель отсудил 120 тыс. грн в "Львовэлектротранс" — что произошло
Львовянину удалось отсудить ЛКП "Львовэлектротранс" 120 тыс. грн за падение на его авто контактно-кабельной сети трамвая. Инцидент произошел еще в 2020 году по улице Замарстыновской, 50 во Львове.
Об этом сообщает Zaxid.net.
Водитель получил компенсацию за падение кабеля трамвая на авто
Отмечается, что Шевченковский районный суд Львова удовлетворил иск львовянина Дмитрия Сидляра. Согласно судебному приговору с ЛКП "Львовавтодор", ЛКП "Львовэлектротранс" и ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" будет взыскано возмещение в размере 105 тыс. грн. Водитель получит 15 тыс. грн моральной компенсации.
"На автомобиль Audi A4, принадлежащий мужчине, 18 февраля 2020 года на Замарстыновской, 50 упала контактно-кабельная сеть трамвая. Кроме этого, механические повреждения получил курсировавший по улице трамвай", — указали в издании.
Реконструкция контактной сети трамвая
Также указано, что в январе 2020 года компания "Онур" производила ремонт контактной сети трамвая по заказу ЛКП "Львовавтодор". Работы обошлись в сумму около 75 млн грн. Однако после реконструкции контактная сеть не перешла к балансу ЛКП "Львовэлектротранс".
"По состоянию на время обращения в суд (15 июля 2021 года) с указанным иском, ни один из ответчиков не дал четкого ответа относительно пребывания указанного участка 18 февраля 2020 года на своем балансе, тем самым пытаясь избежать ответственности за ущерб", — сообщается в судебном деле.
После ДТП с участием легковушки последствия аварии на кабельной сети ликвидировало собственными средствами ЛКП "Львовэлектротранс". По словам водителя, его авто было побито из-за общей халатности компаний.
Возмещение присудил судья Олег Ковальчук
в Шевченковском районном суде Львова. Решение еще может быть обжаловано представлением апелляции.
Напомним, жительницу Львова обвинили в невыполнении обязанностей пассажира. Пенсионерка во время движения общественного транспорта упала после резкого торможения водителем.
Добавим, водитель междугородной маршрутки во Львовской области в состоянии наркотического опьянения осуществлял перевозку людей.
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