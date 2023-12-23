Зламала щелепу в тролейбусі — у Львові пенсіонерку притягнули до адмінвідповідальності

Пенсіонерка у громадському транспорті. Фото: rivne-city.com.

Пенсіонерку зі Львова Людмилу Крижанівську звинуватили у невиконанні обов’язків пасажира. Все через те, що жінка впала в громадському транспорті після різкого гальмування водієм.

Про цю історію розповіла на своїй Facebook-сторінці львівська журналістка Віка Балицька.

Читайте також:

Інцидент з пенсіонеркою у Львові

Зазначається, що випадок трапився 29 вересня.

У Львові пенсіонерку притягнули до відповідальності. Фото: скриншот

За словами постраждалої, на проспекті Червоної калини водій різко загальмував і вона впала з сидіння. У результаті жінка заламала щелепу і лікувалася в стаціонарі.

Після інциденту жінка вирішила звернутися до поліції і поскаржитися на водія. Як наслідок — правоохоронці не лише закрили кримінальне провадження, але й вирішили притягнути постраждалу жінку до адміністративної відповідальності за "невиконання обов'язків пасажира".

"Далі відбулося щось немислиме. Якийсь жорстокий жарт щодо старшої жінки з боку слідчого і патрульного... Я не знаю як це пояснити. Вони просто поглумилися з неї. Її зробили винною ще й притягнули до адмінвідповідальності", — написала журналістка.

Що вирішили у поліції

Відповідне рішення ухвалив старший слідчий капітан поліції Роман Чемерис. За його переконанням, жінка погано трималася за поручень, тож винна в нанесенні собі тілесних ушкоджень.

Він закрив кримінальне провадження і надіслав копію постанови для притягнення Людмили Крижанівської до адміністративної відповідальності.

У постанові, яку отримала жінка йдеться:

"Обов'язки і права пасажирів. 5.2. Пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні: а) сидіти або стояти (якщо це передбачено конструкцією транспортного засобу) в призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування", — йдеться у постанові.

Постанова, яку отримала пенсіонерка зі Львова. Фото: скриншот

Попри те, ст.125 КупАП не передбачає штрафних санкцій, Людмила Крижанівська збирається оскаржити цю постанову впродовж 10 днів.

Нагадаємо, у Львові відновили продаж паперових абонементів на проїзд у громадському транспорті. Йдеться про запуск проїзних у трамваях та тролейбусах, що курсують містом