У Львові знову можна придбати паперовий проїзний — скільки коштує абонемент

Проїзний абонемент на місяць. Фото: galinfo.com.ua

У Львові відновили продаж паперових абонементів на проїзд у громадському транспорті. Йдеться запуск проїзних у трамваях та тролейбусах, що курсують по місту.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

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Відновлення паперових проїзних у Львові

Львівська міська рада запровадила відновлення паперових абонементів у місті сьогодні, 19 грудня. Зазначається, що такий проїзний буде дійсним протягом місяця.

"Придбати 30-денні загальні та студентські проїзні картки можна у кіоску на вул. Княгині Ольги (кінцева зупинка трамваїв №3). До кінця тижня абонементи мають бути доступні для продажу у понад 50 кіосках на території міста", — вказали у міській раді.

Вартість проїзного складає 430 гривень, однак студенти денної форми навчання мають право на пільгу і для них квиток коштує 215 гривень. Однак для отримання такого абонемента вони мають пред'явити ЛеоКарт або студентський квиток. Якщо пасажири захочуть придбати електронний проїзний, то він обійдеться їм за нижчою ціною. Звичайний квиток коштує 420 гривень, а студентський — 210 гривень.

У "Львівелектротранс" також вказали, що абонемент на місяць починає діяти з дня, зазначеного позначкою компостера на квитку.

Нагадаємо, у громадському транспорті Львова продовжують відновлювати роботу безготівкової оплати, яка не працювала через кібератаку на "Київстар". Наразі, відбувається заміна на SIM-картки іншого оператора, через що у пасажирів можуть списуватися кошти за поїздки, які оплачувалися впродовж останні шести днів.

Додамо, на Львівщині запустили безготівкову оплату проїзду на всіх напрямках міжміського та приміського транспорту. У листопаді Львівська область стала першою, де запрацювала така ініціатива.