Львівщина стала першою, де запустили е-квиток у приміських та міжміських автобусах

Міжміський транспорт Львівщини. Фото: Львівська ОДА

На Львівщині запустили безготівкову оплату проїзду на всіх напрямках міжміського та приміського транспорту. Тож 30 листопада Львівська область стала першою, де запрацювала така ініціатива.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

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"Щоб скористатися нею, заходячи в автобус та виходячи з нього, потрібно прикласти до валідатора банківську картку чи будь-який пристрій з функцією NFC. Таким чином пасажир платить виключно за ту відстань, яку проїхав", — розповів Козицький.

За його словами, на впровадження електронного квитка не витратили жодної копійки ні з державного, ні з обласного, ні з місцевих бюджетів.

А кошти на втілення проєкту — близько 40 млн грн — скерував інвестор "Смарт-Тикет Технолоджи".

"Єдине незмінне завдання для громад — компенсація вартості проїзду пільговим категоріям. Пільговики можуть користуватися громадським транспортом на тих умовах, що й раніше", — зазначив голова ОВА.

Зазначається, що обладнання для е-оплати встановили у всіх 1050 автобусах, які курсують на території області.

Наразі триває перехідний період — у приміських та міжміських автобусах Львівщини можна розрахуватись і готівкою, і безготівково.

Що дає запровадження е-квитка

Як пояснив Козицький, за допомогою електронного розрахунку сформується чітке розуміння, скільки пільговиків користуються автобусами і на яких напрямках, а також — це контроль за коштами.

"Система покаже, скільки реально коштів сплачують пасажири. Йдемо до того, щоб повністю припинити обіг необлікованої готівки і мотивувати перевізників чесно сплачувати податки", — додав він.

Що ж до пасажирів — це зручність. Відтепер ніяких контактів з водієм та черг. Крім того, перевізники не зможуть формувати різні тарифи на той самий кілометраж.



Також для автотранспортних підприємств та водіїв вдасться отримати дані про пасажиропотік. Вони дадуть інформацію, чи потребує змін транспортна мережа області і на які напрямку потрібно додати більше автобусів.

Скриншот допису Козицького

Скриншот допису Козицького

Нагадаємо, що до завершення війни платні дороги в Україні не будуватимуть. Таке припущення зробив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм, відповідаючи на запитання журналістів у Харкові.

Крім того, ми писали, що неподалік центру Львова облаштували новий паркувальний майданчик на 26 місць, три з яких — для людей з інвалідністю. Він розташований на відтинку вул. Замарстинівської від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної.