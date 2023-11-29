У Львові створили ще один паркувальний майданчик — де він знаходиться

Автомобілі на паркувальному майданчику. Фото: Pixabay

Неподалік від центру Львова облаштували новий паркувальний майданчик на 26 місць, три з яких — для людей з інвалідністю. Він знаходиться на відтинку вул. Замарстинівської від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

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У конкурсі на оператора парковки перемогло ЛКП "Львівавтодор". Майданчик запрацює вже у п'ятницю, 1 грудня. Тариф на паркування становитиме 5 грн/год.

Найближчі термінали EasyPay для оплати готівкою розташовані на вул. Замарстинівській, 43 та Замарстинівській, 79 (у приміщенні протезно-ортопедичного центру). Також можлива безготівкова оплата через QR-код.

Мешканці будинків, безпосередньо прилеглих до майданчика, зможуть отримати пільгові абонементи на паркування.

"В умовах воєнного стану кошти від сплати за паркування на майданчиках ЛеоПарковки передусім йдуть на посилення оборони нашої держави", — наголосили у ЛКП "Львівавтодор".

Нагадаємо, на Львівщині легковий автомобіль "Мерседес-Бенц" влетів у дерево. Внаслідок аварії трьох осіб травмовано, поліцейські встановлюють обставини ДТП.

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