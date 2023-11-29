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У Львові створили ще один паркувальний майданчик — де він знаходиться

29 листопада 2023 20:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові створили ще один паркувальний майданчик — де він знаходиться
Автомобілі на паркувальному майданчику. Фото: Pixabay
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Неподалік від центру Львова облаштували новий паркувальний майданчик на 26 місць, три з яких — для людей з інвалідністю. Він знаходиться на відтинку вул. Замарстинівської від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

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У конкурсі на оператора парковки перемогло ЛКП "Львівавтодор". Майданчик запрацює вже у п'ятницю, 1 грудня. Тариф на паркування становитиме 5 грн/год.

Найближчі термінали EasyPay для оплати готівкою розташовані на вул. Замарстинівській, 43 та Замарстинівській, 79 (у приміщенні протезно-ортопедичного центру). Також можлива безготівкова оплата через QR-код.

Мешканці будинків, безпосередньо прилеглих до майданчика, зможуть отримати  пільгові абонементи на паркування.

"В умовах воєнного стану кошти від сплати за паркування на майданчиках ЛеоПарковки передусім йдуть на посилення оборони нашої держави", — наголосили у ЛКП "Львівавтодор".

Нагадаємо, на Львівщині легковий автомобіль "Мерседес-Бенц" влетів у дерево. Внаслідок аварії трьох осіб травмовано, поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Також ми писали, що львівський IT Кластер укомплектує до кінця року десять автоматичних турелей в рамках проєкту "Мисливці за шахедами". Вони зможуть збивати ворожі безпілотники над Львівщиною без безпосередньої участі людини. 

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