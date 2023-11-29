У Львові через блокаду кордонів зупинили відбудову будинків, зруйнованих обстрілами РФ

Блокада польско-українського кордону триває. Фото: Reuters

У Львові через блокування кордону між Україною і Польщею заморозили відновлення будинків, які постраждали від ракетного обстрілу з боку росіян. Все це відбувається через відсутність будматеріалів.

Про це у коментарі Новини.LIVE розповів економіст Олег Пендзин.

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"Наскільки я знаю, по Львову вже декілька об’єктів сьогодні заморожені через відсутність будівельних матеріалів. Я маю на увазі об’єкти на Стрийській, які відновлюють після російських атак", — розповів Пензин.

Він пояснив, що є проблеми з будівельними сумішами, які перебувають у чергах на кордоні. Але це не вплине на кінцевий результат.

"Це не вплине на остаточну фактичну вартість, але затягне час", — резюмував економіст.

Раніше ми повідомляли, що польські протестувальники з понеділка розпочали цілодобову блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині", яка триватиме до 3 січня. При цьому мітингарі не виключають повної блокади кордону навіть на пропуск гуманітарної допомоги.

Нагадуємо, що польські перевізники продовжують блокувати чотири КПП на кордоні з Україною. Зокрема, контрольно-пропускний пункт "Шегині", який не функціонує з 23 листопада, блокуватиметься активістами цілодобово, починаючи з понеділка, 27 листопада.