У Львові через блокаду кордонів зупинили відбудову будинків, зруйнованих обстрілами РФ
У Львові через блокування кордону між Україною і Польщею заморозили відновлення будинків, які постраждали від ракетного обстрілу з боку росіян. Все це відбувається через відсутність будматеріалів.
Про це у коментарі Новини.LIVE розповів економіст Олег Пендзин.
У Львові призупинили ремонт будинків
"Наскільки я знаю, по Львову вже декілька об’єктів сьогодні заморожені через відсутність будівельних матеріалів. Я маю на увазі об’єкти на Стрийській, які відновлюють після російських атак", — розповів Пензин.
Він пояснив, що є проблеми з будівельними сумішами, які перебувають у чергах на кордоні. Але це не вплине на кінцевий результат.
"Це не вплине на остаточну фактичну вартість, але затягне час", — резюмував економіст.
Раніше ми повідомляли, що польські протестувальники з понеділка розпочали цілодобову блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині", яка триватиме до 3 січня. При цьому мітингарі не виключають повної блокади кордону навіть на пропуск гуманітарної допомоги.
Нагадуємо, що польські перевізники продовжують блокувати чотири КПП на кордоні з Україною. Зокрема, контрольно-пропускний пункт "Шегині", який не функціонує з 23 листопада, блокуватиметься активістами цілодобово, починаючи з понеділка, 27 листопада.
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