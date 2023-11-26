Ситуація на польському кордоні погіршується — перевізники посилюють блокаду

Кордон Польщі та України. Фото: dpsu.gov.ua

Польські перевізники продовжують блокувати чотири КПП на кордоні з Україною. Зокрема, контрольно-пропускний пункт "Шегині", який не функціонує з 23 листопада, блокуватиметься активістами цілодобово, починаючи з понеділка, 27 листопада.

Про це повідомив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Згідно з інформацією від польських прикордонних служб, близько 3,5 тисячі вантажівок застрягли в чергах на польському боці кордону, прямуючи до України через пункти пропуску:

"Ягодин — Дорогуськ";

"Краковець — Корчева";

"Рава-Руська — Хребене";

"Медика — Шегіні".

Демченко також зазначив, що найбільші черги сконцентровані біля пунктів пропуску "Шегині" та "Рава-Руська". Він також додав, що зараз блокування у "Шегині" відбувається з 9:00 до 20:00 за польським часом, але відзавтра очікується перехід на цілодобову блокаду.

Ключові маршрути для вантажного транспорту

За словами Демченка, "Ягодин — Дорогуськ", "Краковець — Корчева", "Рава-Руська — Хребене", "Медика — Шегині" є чотирма ключовими маршрутами для перетину вантажівками кордону з вагою понад 7,5 тонни, оскільки решта пунктів пропуску на кордону з Польщею приймають вантажівки до 7,5 тонн.

"Тобто та частина польських перевізників, яка блокує рух для вантажівок, чітко розуміла, що якщо вони вдадуться до таких дій за цими напрямками, то фактично рух для вантажівок буде максимально заблокований", — сказав він.

Нагадаємо, що в Україні фіксуються проблеми з бензином. Це пов'язано із страйком польських перевізників на кордоні.

Також ми писали, що влада України готова евакуювати водіїв, які застрягли на польському кордоні. Так можуть евакуювати людей, але без вантажівок.