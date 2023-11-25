Україна готова евакуювати водіїв із польського кордону, але є умова

Протести на польському кордоні. Фото: suspilne.media

Влада України готова евакуювати водіїв, що застрягли на польському кордоні. Так можуть евакуювати людей, але без вантажівок.

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін в ефірі телемарафону.

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За словами Баліна, згідно з системою "Шлях", водіям дозволено повертатися лише на вантажівках. Проте українська сторона планує розв'язати це технічне питання.

"Транспорт повинен бути забезпеченим надійною охороною. На трьох пунктів із чотирьох заблокованих, транспорт знаходиться на дорозі. Його потрібно прибрати з дороги і поставити на стоянку, що охороняється", — зазначив він.

Балін також уточнив, що зараз необхідно залагодити кілька організаційних деталей, і, можливо, буде організовано евакуацію частини людей.

Нагадаємо, що польський уряд не має можливості самостійно впливати на домовленості між Україною та ЄС щодо лібералізації транспортування вантажів. Це стало одним із ключових пунктів у протестах, але Україна не може виконати цю вимогу.