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Украина готова эвакуировать водителей с польской границы, но есть условие

25 ноября 2023 23:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украина готова эвакуировать водителей с польской границы, но есть условие
Протесты на польской границе. Фото: suspilne.media
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Власти Украины готовы эвакуировать застрявших на польской границе водителей. Так, могут эвакуировать людей, но без грузовиков.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин в эфире телемарафона.

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Украина готова эвакуировать водителей с польской границы

По словам Балина, согласно системе "Шлях", водителям разрешено возвращаться только на грузовиках. Однако украинская сторона планирует решить этот технический вопрос. 

"Транспорт должен быть обеспеченным надежной охраной. На трех пунктов из четырех заблокированных, транспорт находится на дороге. Его нужно убрать с дороги и поставить на охраняемую стоянку", — указал он.

Балин также уточнил, что в настоящее время необходимо уладить несколько организационных деталей, и, возможно, будет организована эвакуация части людей. 

Напомним, что польское правительство не имеет возможности самостоятельно влиять на договоренности между Украиной и ЕС о либерализации транспортировки грузов. Это стало одним из ключевых пунктов в протестах, но Украина не может выполнить это требование.

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