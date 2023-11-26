Ситуация на польской границе ухудшается — перевозчики усиливают блокаду

Граница Польши и Украины. Фото: dpsu.gov.ua

Польские перевозчики продолжают вести блокаду четырех КПП на границе с Украиной. В частности, контрольно-пропускной пункт "Шегини", который не функционирует с 23 ноября, будет блокироваться активистами круглосуточно начиная с понедельника, 27 ноября.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Ситуация на границе с Польшей

Согласно информации от польских пограничных служб, около 3,5 тысячи грузовиков застряли в очередях на польской стороне границы, направляясь в Украину через пункты пропуска:

"Ягодин-Дорогуск";

"Краковец-Корчева";

"Рава-Русская-Хребене";

"Медика-Шегини".

Демченко также отметил, что наибольшие очереди сконцентрированы у пунктов пропуска "Шегини" и "Рава-Русская". Он также добавил, что в настоящее время блокировка у "Шегини" происходит с 9:00 до 20:00 по польскому времени, но с завтрашнего дня ожидается переход на круглосуточную блокаду.

Ключевые маршруты для грузового транспорта

По словам Демченко, "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене", "Медика-Шегини" являются четырьмя ключевыми маршрутами для пересечения грузовиками границы с весом свыше 7,5 тонны, поскольку остальные пункты пропуска на границе с Польшей принимают грузовики до 7,5 тонны.

"То есть та часть польских перевозчиков, которая блокирует движение для грузовиков, они четко понимали, что если они предпримут такие действия по этим направлениям, то фактически движение для грузовиков будет максимально заблокировано", — сказал он.

Напомним, что в Украине фиксируются проблемы с бензином. Это связано с забастовкой польских перевозчиков на границе.

Также мы писали, что власти Украины готовы эвакуировать застрявших на польской границе водителей. Так могут эвакуировать людей, но без грузовиков.