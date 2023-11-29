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Во Львове из-за блокады границ остановили восстановление домов, разрушенных обстрелами РФ

29 ноября 2023 15:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Львове из-за блокады границ остановили восстановление домов, разрушенных обстрелами РФ
Блокада польско-украинской границы продолжается. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львове из-за блокирования границы между Украиной и Польшей заморозили возобновление домов, пострадавших от ракетных обстрелов со стороны россиян. Все это происходит из-за отсутствия стройматериалов.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал экономист Олег Пендзин.

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"Насколько я знаю, по Львову уже несколько объектов сегодня заморожены из-за отсутствия строительных материалов. Я имею в виду объекты на Стрыйской, которые восстанавливают после российских атак", — рассказал Пензин.

Он пояснил, что есть проблемы со строительными смесями, которые находятся в очередях на границе. Но это не повлияет на конечный результат.

"Это не повлияет на окончательную фактическую стоимость, но затянет время", — резюмировал экономист.

Ранее мы сообщали, что польские протестующие с понедельника начали круглосуточную блокаду пункта пропуска "Медика-Шегини", которая продлится до 3 января. При этом митингующие не исключают полной блокады границы даже на пропуск гуманитарной помощи.

Напомним, что польские перевозчики продолжают блокировать четыре КПП на границе с Украиной. В частности, контрольно-пропускной пункт "Шегини", не функционирующий с 23 ноября, будет блокироваться активистами круглосуточно, начиная с понедельника, 27 ноября.

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