На Львівщині легковик влетів у дерево — є потерпілі

Поліцейський на місці аварії. Фото: Поліція Львівської області

На Львівщині легковий автомобіль "Мерседес-Бенц" влетів у дерево. Внаслідок аварії трьох осіб травмовано, поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Обставини аварії

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталась 28 листопада о 15.40 на автотрасі "Львів-Луцьк" біля села Сабанівка Червоноградського району Львівщини.

Водій виходить з пошкодженого авто. Джерело: поліція Львівської області

Як попередньо встановили правоохоронці, водій, 36-річний львів’янин, не впорався з керуванням автомобіля. В результаті авто виїхало за межі проїзної частини та зіткнулося з деревом. Внаслідок аварії зазнали травм троє пасажирів "Мерседеса" — 23-річна дівчина, двоє хлопчиків віком п'яти та одного року, а також немовля. Всіх було доправлено до лікарні.

Пошкоджений "Мерседес". Джерело: поліція Львівської області

Слідчі Червоноградського райвідділу поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху" ККУ. Санкції статті передбачають арешт до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років. Встановлення обставин подій триває.

Нагадаємо, що раніше на Харківщині водій наїхав на військових, і втік з місця ДТП. Ще раніше у Львові двоє нетверезих скутеристів також влаштували дорожньо-транспортну пригоду.