Во Львовской области легковая машина влетела в дерево — есть потерпевшие

Полицейский на месте аварии. Фото: Полиция Львовской области

Во Львовской области легковой автомобиль "Мерседес-Бенц" влетел в дерево. В результате аварии трое человек травмированы, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Обстоятельства аварии

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 28 ноября в 15:40 на автотрассе "Львов-Луцк" возле села Сабанивка Червоноградского района Львовской области.

Водитель выходит из поврежденного автомобиля. Источник: полиция Львовской области

Как предварительно установили правоохранители, водитель, 36-летний львовянин, не справился с управлением автомобиля. В результате чего авто выехало за пределы проезжей части и столкнулось с деревом. В результате аварии получили травмы трое пассажиров "Мерседеса" — 23-летняя девушка, двое мальчиков в возрасте пяти и одного года, а также младенец. Все были доставлены в больницу.

Поврежден "Мерседес". Источник: полиция Львовской области

Следователи Червоноградского райотдела полиции открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения" УКУ. Санкции статьи предусматривают арест до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет. Установление происходящих событий продолжается.

Напомним, что ранее в Харьковской области водитель наехал на военных, и скрылся с места ДТП. Еще раньше во Львове двое нетрезвых скутеристов также устроили дорожно-транспортное происшествие.