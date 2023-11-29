Во Львовской области легковая машина влетела в дерево — есть потерпевшие
Во Львовской области легковой автомобиль "Мерседес-Бенц" влетел в дерево. В результате аварии трое человек травмированы, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Обстоятельства аварии
Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 28 ноября в 15:40 на автотрассе "Львов-Луцк" возле села Сабанивка Червоноградского района Львовской области.
Как предварительно установили правоохранители, водитель, 36-летний львовянин, не справился с управлением автомобиля. В результате чего авто выехало за пределы проезжей части и столкнулось с деревом. В результате аварии получили травмы трое пассажиров "Мерседеса" — 23-летняя девушка, двое мальчиков в возрасте пяти и одного года, а также младенец. Все были доставлены в больницу.
Следователи Червоноградского райотдела полиции открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения" УКУ. Санкции статьи предусматривают арест до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет. Установление происходящих событий продолжается.
Напомним, что ранее в Харьковской области водитель наехал на военных, и скрылся с места ДТП. Еще раньше во Львове двое нетрезвых скутеристов также устроили дорожно-транспортное происшествие.
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