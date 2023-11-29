Во Львове создали еще одну парковочную площадку — где она находится

Автомобили на парковке. Фото: Pixabay

Недалеко от центра Львова обустроили новую парковку на 26 мест, три из которых — для людей с инвалидностью. Она находится на отрезке ул. Замарстыновской от ул. Гайдамацкой до ул. Торфяной.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

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В конкурсе на оператора парковки победило ЛКП "Львовавтодор". Площадка заработает уже в пятницу, 1 декабря. Тариф на парковку будет составлять 5 грн/час.

Ближайшие терминалы EasyPay для оплаты наличными расположены на ул. Замарстыновской, 43 и Замарстыновской, 79 (в помещении протезно-ортопедического центра). Также возможна безналичная оплата через QR-код.

Жители домов, непосредственно прилегающих к площадке, смогут получить льготные абонементы на парковку.

"В условиях военного положения средства от уплаты за парковку на площадках ЛеоПарковки прежде всего идут на усиление обороны нашего государства", — отметили в ЛКП "Львовавтодор".

Напомним, во Львовской области легковой автомобиль "Мерседес-Бенц" влетел в дерево. В результате аварии трое человек травмированы, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Также мы писали, что львовский IT Кластер укомплектует до конца года десять автоматических турелей в рамках проекта "Охотники за шахедами". Они смогут сбивать вражеские беспилотники над Львовской областью без участия человека.