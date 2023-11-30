Львовщина стала первой, где запустили э-билет в пригородных и междугородных автобусах

Междугородний транспорт Львовской области. Фото: Львовская ОГА

На Львовщине запустили безналичную оплату проезда по всем направлениям междугороднего и пригородного транспорта. 30 ноября Львовская область стала первой, где заработала такая инициатива.

Об этом сообщил председатель ОВА Максим Козицкий.

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Внедрение э-билета в транспорте во Львовской области

"Чтобы воспользоваться ею, заходя в автобус и выходя из него, нужно приложить к валидатору банковскую карточку или любое устройство с функцией NFC. Таким образом, пассажир платит исключительно за расстояние, которое проехал", — рассказал Козицкий.

По его словам, на внедрение электронного билета не потратили ни копейки ни из государственного, ни из областного, ни из местных бюджетов.

А средства на воплощение проекта — около 40 млн грн — направил инвестор "Смарт-Тикет Технолоджи".

"Единственная неизменная задача для общин — компенсация стоимости проезда льготным категориям. Льготники могут пользоваться общественным транспортом на тех же условиях, что и раньше", — отметил председатель ОВА.

Отмечается, что оборудование для э-оплаты было установлено во всех 1050 автобусах, курсирующих на территории области.

Сейчас идет переходный период — в пригородных и междугородных автобусах Львовщины можно рассчитаться и наличными, и безналично.

Что дает введение э-билета

Как пояснил Козицкий, с помощью электронного расчета сформируется четкое понимание, сколько льготников пользуются автобусами и на каких направлениях, а также контроль за средствами.

"Система покажет, сколько реально средств платят пассажиры. Идем к тому, чтобы полностью прекратить обращение неучтенных наличных денег и мотивировать перевозчиков честно платить налоги", — добавил он.

Что касается пассажиров — это удобство. Теперь никаких контактов с водителем и очередей. Кроме того, перевозчики не смогут формировать разные тарифы на тот же километраж.



Также для автотранспортных предприятий и водителей удастся получить данные о пассажиропотоке. Они дадут информацию, требует ли изменений транспортная сеть области и на какие направления нужно добавить больше автобусов.

Скриншот поста Козицкого

Скриншот поста Козицкого

Напомним, что до окончания войны платные дороги в Украине не будут строиться. Такое предположение сделал глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем, отвечая на вопросы журналистов в Харькове.

Кроме того, мы писали, что неподалеку от центра Львова обустроили новую парковку на 26 мест, три из которых — для людей с инвалидностью. Он расположен на отрезке ул. Замарстыновской от ул. Гайдамацкой до ул. Торфяной.