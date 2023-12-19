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Во Львове снова можно приобрести бумажный проездной — сколько стоит абонемент

19 декабря 2023 13:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Во Львове снова можно приобрести бумажный проездной — сколько стоит абонемент
Проездной абонемент на месяц. Фото: galinfo.com.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во Львове возобновили продажу бумажных абонементов на проезд в общественном транспорте. Речь идет о запуске проездных в трамваях и троллейбусах, курсирующих по городу.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

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Восстановление бумажных проездных во Львове

Львовский городской совет ввел восстановление бумажных абонементов в городе сегодня, 19 декабря. Отмечается, что такой проездной будет действителен в течение месяца.

"Купить 30-дневные общие и студенческие проездные карточки можно в киоске по ул. Княгини Ольги (конечная остановка трамваев №3). До конца недели абонементы должны быть доступны для продажи более чем в 50 киосках на территории города", — указали в городском совете.

Стоимость проездного составляет 430 гривен, однако студенты дневной формы обучения имеют право на льготу и для них билет стоит 215 гривен. Однако для получения такого абонемента они должны предъявить ЛеоКарт или студенческий билет. Если пассажиры захотят приобрести электронный проездной, он обойдется им по более низкой цене. Обычный билет стоит 420 гривен, а студенческий — 210 гривен.

В "Львовэлектротрансе" также указали, что абонемент на месяц начинает действовать со дня, указанного отметкой компостера на билете.

Напомним, в общественном транспорте Львова продолжают возобновлять работу безналичной оплаты, не работавшей из-за кибератаки на "Киевстар". Пока происходит замена на SIM-карты другого оператора, из-за чего у пассажиров могут списываться средства за поездки, которые оплачивались в течение последних шести дней.

Добавим, во Львовской области запустили безналичную оплату проезда по всем направлениям междугороднего и пригородного транспорта. В ноябре Львовская область стала первой, где началась такая инициатива.

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