Сломала челюсть в троллейбусе — во Львове пенсионерку привлекли к админответственности

Пенсионерка в общественном транспорте. Фото: rivne-city.com.

Пенсионерку из Львова Людмилу Крыжановскую обвинили в невыполнении обязанностей пассажира. Все потому, что женщина упала в общественном транспорте после резкого торможения водителем.

Об этой истории рассказала на своей Facebook-странице львовская журналистка Вика Балицкая.

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Отмечается, что случай произошел 29 сентября.

Во Львове пенсионерку привлекли к ответственности. Фото: скриншот

По словам пострадавшей, на проспекте Красной калины водитель резко затормозил, и она упала с сиденья. В результате женщина заломила челюсть и лечилась в стационаре.

После инцидента женщина решила обратиться в полицию и пожаловаться на водителя. Как следствие, правоохранители не только закрыли уголовное производство, но и решили привлечь пострадавшую женщину к административной ответственности за "неисполнение обязанностей пассажира".

"Дальше произошло что-то немыслимое. Какая-то жестокая шутка в отношении старшей женщины со стороны следователя и патрульного... Я не знаю как это объяснить. Они просто надругались над ней. Ее сделали виновной еще и привлекли к админответственности ", — написала журналистка.

Что решили в полиции

Соответствующее решение принял старший следователь капитан полиции Роман Чемерис. По его убеждению, женщина плохо держалась за поручения, поэтому виновата в нанесении телесных повреждений.

Он закрыл уголовное производство и направил копию постановления для привлечения Людмилы Крыжановской к административной ответственности.

В постановлении, которое получила женщина, говорится:

"Обязанности и права пассажиров. 5.2. Пассажиры, пользуясь транспортным средством, должны: а) сидеть или стоять (если это предусмотрено конструкцией транспортного средства) в предназначенных для этого местах, держась за поручения или другое приспособление", — говорится в постановлении.

Постановление, полученное пенсионеркой из Львова. Фото: скриншот

Несмотря на то, что ст.125 КупАП не предусматривает штрафных санкций, Людмила Крыжановская собирается обжаловать это постановление в течение 10 дней.

Напомним, во Львове возобновлена продажа бумажных абонементов на проезд в общественном транспорте. Речь идет о запуске проезжающих в трамваях и троллейбусах, курсирующих по городу