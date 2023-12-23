Сломала челюсть в троллейбусе — во Львове пенсионерку привлекли к админответственности
Пенсионерку из Львова Людмилу Крыжановскую обвинили в невыполнении обязанностей пассажира. Все потому, что женщина упала в общественном транспорте после резкого торможения водителем.
Об этой истории рассказала на своей Facebook-странице львовская журналистка Вика Балицкая.
Инцидент с пенсионеркой во Львове
Отмечается, что случай произошел 29 сентября.
По словам пострадавшей, на проспекте Красной калины водитель резко затормозил, и она упала с сиденья. В результате женщина заломила челюсть и лечилась в стационаре.
После инцидента женщина решила обратиться в полицию и пожаловаться на водителя. Как следствие, правоохранители не только закрыли уголовное производство, но и решили привлечь пострадавшую женщину к административной ответственности за "неисполнение обязанностей пассажира".
"Дальше произошло что-то немыслимое. Какая-то жестокая шутка в отношении старшей женщины со стороны следователя и патрульного... Я не знаю как это объяснить. Они просто надругались над ней. Ее сделали виновной еще и привлекли к админответственности ", — написала журналистка.
Что решили в полиции
Соответствующее решение принял старший следователь капитан полиции Роман Чемерис. По его убеждению, женщина плохо держалась за поручения, поэтому виновата в нанесении телесных повреждений.
Он закрыл уголовное производство и направил копию постановления для привлечения Людмилы Крыжановской к административной ответственности.
В постановлении, которое получила женщина, говорится:
"Обязанности и права пассажиров. 5.2. Пассажиры, пользуясь транспортным средством, должны: а) сидеть или стоять (если это предусмотрено конструкцией транспортного средства) в предназначенных для этого местах, держась за поручения или другое приспособление", — говорится в постановлении.
Несмотря на то, что ст.125 КупАП не предусматривает штрафных санкций, Людмила Крыжановская собирается обжаловать это постановление в течение 10 дней.
Напомним, во Львове возобновлена продажа бумажных абонементов на проезд в общественном транспорте. Речь идет о запуске проезжающих в трамваях и троллейбусах, курсирующих по городу
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