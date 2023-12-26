Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові зупинили водія маршрутки, який під наркотиками перевозив людей arrow

У Львові зупинили водія маршрутки, який під наркотиками перевозив людей

26 грудня 2023 14:16
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
У Львові зупинили водія маршрутки, який під наркотиками перевозив людей
Маршрутне таксі. Фото: Патрульна поліція Львівської області
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Водій міжміської маршрутки у Львівській області перевозив людей, перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння. Його посвідчення водія значилось у базі як загублене.

Про це повідомила Патрульна поліція Львівської області.

Читайте також:

Водій маршрутки під наркотою перевозив людей

Близько шостої години ранку патрульні зупинили водія міжміської маршрутки за порушення правил дорожнього руху.

"Під час спілкування із керманичем патрульні помітили ознаки наркотичного сп'яніння. 33-річний чоловік погодився пройти перевірку у медичному закладі. Результат позитивний", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у водія було посвідчення, яке в інформаційних базах рахувалося, як загублене ним ще у 2017 році.

"На порушника винесли постанову за порушення ПДР та склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП. Картку водія вилучили", — зазначили в поліції.

Скриншот

Нагадаємо, співробітники міграційної поліції упіймали 64-річного львів'янина, який переправляв військовозобов’язаних громадян України через державний кордон до Польщі. Чоловік вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Закон про мобілізацію цікавить не всіх депутатів — який комітет ВР не буде розглядати документ - 80x80

Закон про мобілізацію цікавить не всіх депутатів — який комітет ВР не буде розглядати документ

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі