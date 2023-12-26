У Львові зупинили водія маршрутки, який під наркотиками перевозив людей

Маршрутне таксі. Фото: Патрульна поліція Львівської області

Водій міжміської маршрутки у Львівській області перевозив людей, перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння. Його посвідчення водія значилось у базі як загублене.

Про це повідомила Патрульна поліція Львівської області.

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Близько шостої години ранку патрульні зупинили водія міжміської маршрутки за порушення правил дорожнього руху.

"Під час спілкування із керманичем патрульні помітили ознаки наркотичного сп'яніння. 33-річний чоловік погодився пройти перевірку у медичному закладі. Результат позитивний", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у водія було посвідчення, яке в інформаційних базах рахувалося, як загублене ним ще у 2017 році.

"На порушника винесли постанову за порушення ПДР та склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП. Картку водія вилучили", — зазначили в поліції.

Скриншот

Нагадаємо, співробітники міграційної поліції упіймали 64-річного львів'янина, який переправляв військовозобов’язаних громадян України через державний кордон до Польщі. Чоловік вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності.