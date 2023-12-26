Во Львове остановили водителя маршрутки, который под наркотиками перевозил людей
Водитель междугородной маршрутки во Львовской области перевозил людей, находясь в состоянии наркотического опьянения. Его водительское удостоверение значилось в базе как утерянное.
Об этом сообщила Патрульная полиция Львовской области.
Водитель маршрутки под наркотиками перевозил людей
Около шести часов утра патрульные остановили водителя междугородной маршрутки за нарушение ПДД.
"Во время общения с вождем, патрульные заметили признаки наркотического опьянения. 33-летний мужчина согласился пройти проверку в медицинском учреждении. Результат положительный", — говорится в сообщении.
Кроме того, у водителя было удостоверение, которое в информационных базах считалось, как утерянное им еще в 2017 году.
"На нарушителя вынесли постановление за нарушение ПДД и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Карточку водителя изъяли", — отметили в полиции.
Напомним, сотрудники миграционной полиции поймали 64-летнего львовянина, переправлявшего военнообязанных граждан Украины через государственную границу в Польшу. Мужчина уже раньше привлекался к уголовной ответственности.
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