Во Львове остановили водителя маршрутки, который под наркотиками перевозил людей

Маршрутное такси. Фото: Патрульная полиция Львовской области

Водитель междугородной маршрутки во Львовской области перевозил людей, находясь в состоянии наркотического опьянения. Его водительское удостоверение значилось в базе как утерянное.

Об этом сообщила Патрульная полиция Львовской области.

Читайте также:

Водитель маршрутки под наркотиками перевозил людей

Около шести часов утра патрульные остановили водителя междугородной маршрутки за нарушение ПДД.

"Во время общения с вождем, патрульные заметили признаки наркотического опьянения. 33-летний мужчина согласился пройти проверку в медицинском учреждении. Результат положительный", — говорится в сообщении.

Кроме того, у водителя было удостоверение, которое в информационных базах считалось, как утерянное им еще в 2017 году.

"На нарушителя вынесли постановление за нарушение ПДД и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Карточку водителя изъяли", — отметили в полиции.

Скриншот

Напомним, сотрудники миграционной полиции поймали 64-летнего львовянина, переправлявшего военнообязанных граждан Украины через государственную границу в Польшу. Мужчина уже раньше привлекался к уголовной ответственности.