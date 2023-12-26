Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове остановили водителя маршрутки, который под наркотиками перевозил людей arrow

Во Львове остановили водителя маршрутки, который под наркотиками перевозил людей

26 декабря 2023 14:16
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Во Львове остановили водителя маршрутки, который под наркотиками перевозил людей
Маршрутное такси. Фото: Патрульная полиция Львовской области
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Водитель междугородной маршрутки во Львовской области перевозил людей, находясь в состоянии наркотического опьянения. Его водительское удостоверение значилось в базе как утерянное.

Об этом сообщила Патрульная полиция Львовской области.

Читайте также:

Водитель маршрутки под наркотиками перевозил людей

Около шести часов утра патрульные остановили водителя междугородной маршрутки за нарушение ПДД.

"Во время общения с вождем, патрульные заметили признаки наркотического опьянения. 33-летний мужчина согласился пройти проверку в медицинском учреждении. Результат положительный", — говорится в сообщении.

Кроме того, у водителя было удостоверение, которое в информационных базах считалось, как утерянное им еще в 2017 году.

"На нарушителя вынесли постановление за нарушение ПДД и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Карточку водителя изъяли", — отметили в полиции.

Скриншот

Напомним, сотрудники миграционной полиции поймали 64-летнего львовянина, переправлявшего военнообязанных граждан Украины через государственную границу в Польшу. Мужчина уже раньше привлекался к уголовной ответственности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ - 80x80

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме