Львовянин отсудил у государства 850 тыс. грн за незаконное обвинение в ДТП

Мужчина держит деньги. Иллюстративное фото: УНИАН

Во Львове суд из государственного бюджета взыскал 850 тысяч гривен компенсации в пользу львовянина Романа Оленича, которого полицейские обвиняли в совершении ДТП, которое произошло в 2010 году. Отмечается, что мужчина находился под следствием и судом более десяти лет, однако смог доказать свою невиновность.

Об этом пишет ZAXID.NET, ссылаясь на решение Галицкого районного суда.

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Что известно о ДТП

Отмечается, что Романа Оленича обвинили в совершении ДТП, которое произошло 28 июля 2010 года. По информации следствия, он находился за рулем автомобиля Chery Tiggo и сбил женщину в переулке Кривая Липа, который находится в центре Львова. Уже в мае 2011 года против него было возбуждено уголовное дело.

"В 2013 году суд направил дело на дополнительное расследование. В 2021 году Лычаковский райсуд Львова установил следователю срок в два месяца для завершения расследования и в декабре этого же года дело было закрыто", — говорится в сообщении.

Куда обращался мужчина для получения компенсации

Для того чтобы взыскать 850 тысяч гривен моральной компенсации из-за "незаконного уголовного преследования" мужчина обратился к:

Львовской областной прокуратуры,

Нацполиции Львовской области,

Государственной казначейской службе.

По словам истца, он находился под следствием и судом 127 месяцев, поскольку на момент закрытия дела прошло 10,5 лет. Роман Оленич отметил, что ему нанесли моральный ущерб, ведь пребывание под следствием имело негативное влияние на его репутацию, "отношение окружающих к нему, как к преступнику, унижало его человеческое достоинство".

Что сказали в ведомствах, куда обратился Роман Оленич

"Представитель Львовской областной прокуратуры подал отзыв и возразил против удовлетворения иска. По его словам, дело было закрыто из-за противоречивых показаний участников и свидетелей ДТП, противоречивых выводов экспертиз и невозможности провести следственные действия с потерпевшей, которая постоянно находилась за границей. Представитель прокуратуры заявил, что Роман Оленич фактически находился под следствием и судом с мая 2011 года до января 2014 года и не предоставил суду доказательств о "причинении ему моральных или физических страданий"", — добавили в сообщении.

Кроме того, представитель Государственной казначейской службы заявил, что Роман Оленич находился под следствием и судом с мая 2011 года по январь 2014 года, то есть 31 месяц.

Во время дополнительного расследования мужчина якобы не получал подозрение, а был свидетелем. Поэтому все ответчики, а также Нацполиция Львовской области не удовлетворили иск мужчины.

Что решили в суде

"Дело рассмотрела судья Кристина Мисько, которая исследовала все материалы и установила, что уголовное производство в отношении Романа Оленича длилось более 10 лет и негативно повлияло на его жизнь. Сумму моральной компенсации, которую мужчине должны выплатить из госбюджета, устанавливали из расчета размера минимальной зарплаты по состоянию на 1 января 2023 (6700 грн) и количества месяцев, проведенных под следствием и судом (127)", — заверили в сообщении.

Кроме того, Роман Оленич должен получить девять тысяч гривен за расходы по правовой помощи, однако на такое решение еще могут подать апелляцию.

Напомним, ранее львовянину удалось отсудить ЛКП "Львовэлектротранс" 120 тыс. грн за падение на его авто контактно-кабельной сети трамвая. Инцидент произошел еще в 2020 году на улице Замарстыновской, 50 во Львове.