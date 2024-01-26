Во Львовской области директора училища осудили из-за пьяной ученицы

Заседание суда. Фото иллюстративное: Громадський простір

Во Львовской области суд признал виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка директора местного училища Виталия Никифорива. Несовершеннолетняя ученица, опекуном которой был педагог, попала в больницу с алкогольной интоксикацией. Мужчине присудили штраф в размере 850 гривен.

Об этой ситуации рассказывает ZAXID.NET.

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Опекун небрежно относился к своим обязанностям

Согласно информации суда, директор Высшего профессионального училища №8 в Стрые Виталий Никифоров ненадлежаще относился к исполнению обязанностей по воспитанию ребенка. В результате несовершеннолетняя девушка, опекуном которой он является, 28 октября 2023 года попала в больницу с алкогольной интоксикацией. Полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении Виталия Никифорива.

Суд отметил, что утром 28 октября скорая забрала с улицы несовершеннолетнюю девушку, которую доставили в больницу с алкогольной интоксикацией. По словам девушки, она является переселенкой из Запорожской области, сиротой, ее опекуном является директор училища, где она учится.

Директор училища был оштрафован

В своих письменных объяснениях Виталий Никифоров признал, что опекуном этой девушки и пообещал провести воспитательную беседу. Стоит отметить, что мужчина не пришел на заседание суда по этому делу.

Судья Виктория Бучковская исследовала все материалы этого дела и признала мужчину виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Директору учебного заведения было назначено 850 грн штрафа. Муж еще может обжаловать это дело в суде.

Ранее мы сообщали, что во Львове суд из государственного бюджета взыскал 850 тысяч гривен компенсации в пользу львовянина Романа Оленича, которого полицейские обвиняли в совершении ДТП, которое произошло в 2010 году. Отмечается, что мужчина находился под следствием и судом более десяти лет, однако смог доказать свою невиновность.

Напомним, что в Хмельницкой области признали виновным жителя Каменец-Подольска в требовании средств с угрозой убийства. Как оказалось, мужчина требовал у своей бывшей девушки вернуть деньги за подарки, которые он покупал во время отношений.