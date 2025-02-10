Діти вкрали велосипед — на Львівщині оштрафували жінку

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: freepik.com

У Стрию Львівської області неповнолітня дитина разом зі своєю подругою вкрали у під'їзді два велосипеди під час коляди. За це суд оштрафував матір одної із дівчат.

Про це йдеться у постанові, оприлюдненій в Єдиному державному реєстрі судових рішень

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Деталі справи

У матеріалах справи повідомляється, що двоє малолітніх дівчат ходили колядувати під час новорічних свят та викрали два велосипеди марок Husar та Flaso зі сходової клітки восьмого поверху багатоквартирного будинку у Стрию. Так, вони завдали збитків власникам велотранспорту на 11 тисяч гривень.

Зазначається, що встановити особи крадійок вдалося завдяки камерам відеоспостереження, які були в під'їзді.

Рішення суду

Стрийський міськрайонний суд визнав винною матір однієї із дівчат, які здійснили крадіжку. Жінку оштрафували за неналежний контроль за дитиною на 850 гривень. Крім того, вона має сплатити 606 гривень судового збору.

Водночас у матеріалах справи не повідомляється, чи були притягнуті до відповідальності батьки іншої дитини.

Нагадаємо, у Львові чоловік вбив свою співмешканку, бо вона зробила аборт без його відома. Суд призначив йому тюремний термін.

Також ми писали, що у Львові жінка впала в автобусі і подала до суду на водія. Їй вдалося відсудити компенсацію.