Дети украли велосипед — на Львовщине оштрафовали женщину

Судейский молоток. Иллюстративное фото: freepik.com

В Стрые Львовской области несовершеннолетний ребенок вместе со своей подругой украли в подъезде два велосипеда во время коляды. За это суд оштрафовал мать одной из девушек.

Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений

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Детали дела

В материалах дела сообщается, что двое малолетних детей ходили колядовать во время новогодних праздников и украли два велосипеда марок Husar и Flaso с лестничной клетки восьмого этажа многоквартирного дома в Стрые. Так, они нанесли ущерб владельцам велотранспорта на 11 тысяч гривен.

Отмечается, что установить личности воров удалось благодаря камерам видеонаблюдения, которые были в подъезде.

Решение суда

Стрыйский горрайонный суд признал виновной мать одной из девушек, которые совершили кражу. Женщину оштрафовали за ненадлежащий контроль за ребенком на 850 гривен. Кроме того, она должна уплатить 606 гривен судебного сбора.

В то же время в материалах дела не сообщается, были ли привлечены к ответственности родители другого ребенка.

Напомним, во Львове мужчина убил свою сожительницу, потому что она сделала аборт без его ведома. Суд назначил ему тюремный срок.

Также мы писали, что во Львове женщина упала в автобусе и подала в суд на водителя. Ей удалось отсудить компенсацию.