У Стрию гадюка покусала дитину — ДСНС попередили про небезпеку

Гадюка в загрозливій позі. Фото ілюстративне: Дрогобич.Info

У Стрийському районі Львівської області 10-річну дівчинку у праву стопу ноги вкусила змія (попередньо – гадюка). Постраждалу дитину невідкладно шпиталізували.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Читайте також:

У Львівській області дитину вкусила гадюка

За інформацією від рятувальників, до Стрийської центральної районної лікарні до приймального відділення поступила дівчинка, 2014 року народження з діагнозом укус змії правої ступні. Стан потерпілої – середньої важкості.

В ДСНС закликали львів'ян бути обережними та уважними під час походу у ліс, чи на природу, адже у високій траві, кущах та лісі завжди бувають плазуни, зокрема — отруйні.

Скриншот допису ДСНС Львівщини

"Пам’ятайте, якщо ви випадково побачили змію поряд із собою — не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів", — кажуть рятувальники, та закликали під час вилазок на природу взувати високе, щільне взуття, яке змії не прокусити.

Нагадаємо, раніше гірські рятувальники Львівської області врятували трьох жінок, які пішли в похід та заблукали в лісі.

Також у горах на Прикарпатті заблукали 13 туристів, серед яких було 12 школярів-десятикласників та один дорослий.