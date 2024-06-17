В Стрыю гадюка укусила ребенка — ГСЧС предупредили об опасности

Во Львовской области ребенка укусила гадюка — детали инцидента
В Стрыйском районе Львовской области 10-летнюю девочку в правую стопу ноги укусила змея (предварительно — гадюка). Пострадавшего ребенка неотложно госпитализировали.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.
Во Львовской области ребенка укусила гадюка
По информации от спасателей, в Стрыйскую центральную районную больницу в приемное отделение поступила девочка, 2014 года рождения с диагнозом укус змеи правой ступни. Состояние потерпевшей — средней тяжести.
В ГСЧС призывали львовян быть осторожными и внимательными во время похода в лес или на природу, ведь в высокой траве, кустах и лесе всегда бывают пресмыкающиеся, в частности ядовитые.
"Помните, если вы случайно увидели змею рядом с собой — не паникуйте, не приближайтесь и не совершайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров", — говорят спасатели, и призывали во время вылазок на природу обувать высокую плотную обувь, которую змее не прокусить.
Напомним, ранее горные спасатели Львовской области спасли трех женщин, которые пошли в поход и заблудились в лесу.
Также в горах на Прикарпатье заблудились 13 туристов, среди которых было 12 школьников-десятиклассников и один взрослый.
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