В Стрыю гадюка укусила ребенка — ГСЧС предупредили об опасности

Гадюка в угрожающей позе. Фото иллюстративное: Дрогобич.Info.

В Стрыйском районе Львовской области 10-летнюю девочку в правую стопу ноги укусила змея (предварительно — гадюка). Пострадавшего ребенка неотложно госпитализировали.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

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По информации от спасателей, в Стрыйскую центральную районную больницу в приемное отделение поступила девочка, 2014 года рождения с диагнозом укус змеи правой ступни. Состояние потерпевшей — средней тяжести.

В ГСЧС призывали львовян быть осторожными и внимательными во время похода в лес или на природу, ведь в высокой траве, кустах и лесе всегда бывают пресмыкающиеся, в частности ядовитые.

Скриншот сообщения ГСЧС Львовщины

"Помните, если вы случайно увидели змею рядом с собой — не паникуйте, не приближайтесь и не совершайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров", — говорят спасатели, и призывали во время вылазок на природу обувать высокую плотную обувь, которую змее не прокусить.

Напомним, ранее горные спасатели Львовской области спасли трех женщин, которые пошли в поход и заблудились в лесу.

Также в горах на Прикарпатье заблудились 13 туристов, среди которых было 12 школьников-десятиклассников и один взрослый.