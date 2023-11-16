На Львівщині ексдиректор навчального центру Нацгвардії завдав 25 млн грн збитків держбюджету

Повідомлення підозри заступнику голови РВА на Львівщині працівниками СБУ та ДБР. Фото: СБУ

На Львіщині ексочільник одного з навчальних центрів Нацгвардії незаконно закупляв резервуари РГС-50 для зберігання пального за штучно завищеною вартістю. Службу безпеки україни і Державне бюро розслідувань викрили посадовця та повідомили йому про підозру. Відомо, що він завдав бюджету України понад 25 млн грн збитків.

Про це повідомляє СБУ.

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Заступник голови РВА незаконно закупляв резервуари

Будучи командиром військової частини Нацгвардії, посадовець придбав за державні кошти 72 резервуари РГС-50. Його незаконна діяльність призвела до 25 млн збитків держбюджету. Це сталося у квітні 2022 року. Наразі чоловік обіймає посаду першого заступника голови районної військової адміністрації на Львівщині.

"Встановлено, що військова частина придбала відповідні цистерни за майже 64,5 млн грн, хоча ринкова вартість резервуарів становила 39,3 млн грн", — повідомили в СБУ.

Повідомлення підозри заступнику голови РВА на Львівщині працівниками СБУ та ДБР. Фото: СБУ

Працівник військової контрозвідки біля РВА на Львіщині. Фото: СБУ

Резервуар для пального РГС-50. Фото: СБУ

За інформацією СБУ, ексочільник військової частини Нацгвардії уклав угоду попри те, що інші підприємства запропонували йому вигідніші строки постачання та оціночну вартость РГС.

Спецслужби вже повідомили про повідозру заступнику голови РВА. Наразі обирається запобіжний захід для зловмисника. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, у Львові суд відправив під варту чоловіка, який виправдовував напад Росії та поширював антиукраїнські гасла. Йому призначили покарання у вигляді двох років під вартою.

Також ми писали раніше, що у Херсоні Служба безпеки України затримала очільницю "канцелярії" одного із місцевих університетів, яка запроваджувала там освітні стандарти Росії. Після тимчасової окупації міста вона підтримала загарбників.