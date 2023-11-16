На Львовщине экс-директор учебного центра Нацгвардии нанес 25 млн грн убытков госбюджету

Сообщение о подозрении заместителю председателя РВА во Львовской области работниками СБУ и ГБР. Фото: СБУ

На Львовщине экс-директор одного из учебных центров Нацгвардии незаконно закупал резервуары РТС-50 для хранения горючего по искусственно завышенной стоимости. Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований разоблачили чиновника и сообщили ему о подозрении. Известно, что он нанес бюджету Украины более 25 млн грн ущерба.

Об этом сообщает СБУ.

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Заместитель председателя РВА незаконно закупал резервуары

Будучи командиром воинской части Нацгвардии, должностное лицо приобрело за государственные средства 72 резервуара РТС-50. Его незаконная деятельность привела к 25 млн убытков госбюджета. Это произошло в апреле 2022 года. В настоящее время мужчина занимает должность первого заместителя председателя районной военной администрации во Львовской области.

"Установлено, что военная часть приобрела соответствующие цистерны почти за 64,5 млн грн, хотя рыночная стоимость резервуаров составляла 39,3 млн грн" , — сообщили в СБУ.

Сообщение о подозрении заместителю председателя РВА во Львовской области работниками СБУ и ГБР. Фото: СБУ

Работник военной контрразведки возле РВА во Львовской области. Фото: СБУ

Резервуар для горючего РТС-50. Фото: СБУ

По информации СБУ, экс-командир воинской части Нацгвардии заключил соглашение, несмотря на то, что другие предприятия предложили ему более выгодные сроки поставки и оценочную стоимость РТС.

Спецслужбы уже сообщили о подозрении заместителю председателя РВА. В настоящее время избирается мера пресечения для злоумышленника. Ему грозит до 8 лет заключения.

Напомним, во Львове суд отправил под стражу мужчину, который оправдывал нападение России и распространял антиукраинские лозунги. Ему назначили наказание в виде двух лет под стражей.

Также мы писали ранее, что в Херсоне Служба безопасности Украины задержала руководительницу "канцелярии" одного из местных университетов, которая вводила там образовательные стандарты России. После временной оккупации города она поддержала захватчиков.