Суддя. Ілюстративне фото: Pexels

У Львівській області колишній інспектор митного поста "Краковець" подав позов до суду через звинувачення в корупції. Він вимагав стягнення моральної і матеріальної шкоди, заподіяної органами досудового слідства і прокуратури.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Позивач пропрацював на посаді тільки рік, після чого був звинувачений в одержанні хабаря. У 2020 році суд першої інстанції виправдав його через відсутність складу кримінального правопорушення, а в 2021 році це рішення підтвердили апеляційний суд і Верховний суд.

Чоловік вважає, що майже десятирічне розслідування кримінальної справи негативно вплинуло на його особисте життя та кар'єру. Усі найкращі молоді роки він витратив на судові розгляди, намагаючись довести свою невинуватість. Завжди прагнув працювати на державній службі, але справа серйозно порушила його кар'єрні плани.

Наразі він неодружений і не має дітей. Через кримінальну справу та обмеження запобіжного заходу йому не вдалося знайти гідну роботу, і він змушений був працювати на будівництві, витрачаючи всі зароблені кошти на юридичні послуги. Щоб забезпечити себе та оплатити адвокатські витрати, він продав квартиру, яку успадкував від бабусі. Щомісяця чоловік їздив із Дніпра, де проживав із батьками, до Львова для участі у судових засіданнях.

Серед свідків у суді були мати чоловіка та двоє його однокурсників, які підтвердили, що він добре навчався, був відмінником, активно брав участь в олімпіадах і вивчав іноземні мови. Після затримання однокурсники збирали гроші на його заставу. Однак через кримінальне переслідування його соціальне життя погіршилось.

У справі призначали психологічну експертизу і фахівець оцінив моральні страждання позивача у 2,5 млн грн.

Що вирішив суд

Суд частково задовольнив позов, ухваливши стягнути з відповідача 2 мільйони гривень за моральну шкоду, 15 тисяч гривень на витрати на проїзд до суду та 123 тисячі гривень на юридичну допомогу.

Нагадаємо, у Закарпатській області чоловік звернувся до суду через заборону виїзду за межі України. Він був виключений з військового обліку та планував поїздку на конференцію за кордоном.

Раніше у Львівській області чоловік звернувся до суду з позовом щодо знесення пам’ятника радянському солдату. Він вимагав відновлення пам’ятника на місці, де його демонтовано.