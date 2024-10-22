Бывший инспектор таможенного поста Краковец подал иск в суд из-за обвинений в коррупции

Судья. Иллюстративное фото: Pexels

Во Львовской области бывший инспектор таможенного поста "Краковец" подал иск в суд по обвинению в коррупции. Он требовал взыскания морального и материального вреда, причиненного органами досудебного следствия и прокуратуры.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Истец проработал на должности только год, после чего был обвинен в получении взятки. В 2020 году суд первой инстанции оправдал его из-за отсутствия состава уголовного правонарушения, а в 2021 году это решение подтвердили апелляционный суд и Верховный суд.

Мужчина считает, что почти десятилетнее расследование уголовного дела негативно повлияло на его личную жизнь и карьеру. Все лучшие молодые годы он потратил на судебные разбирательства, пытаясь доказать свою невиновность. Всегда стремился работать на государственной службе, но дело серьезно нарушило его карьерные планы.

Сейчас он не женат и не имеет детей. Из-за уголовного дела и ограничения меры пресечения ему не удалось найти достойную работу, и он вынужден был работать на стройке, тратя все заработанные средства на юридические услуги. Чтобы обеспечить себя и оплатить адвокатские расходы, он продал квартиру, которую унаследовал от бабушки. Ежемесячно мужчина ездил из Днепра, где проживал с родителями, во Львов для участия в судебных заседаниях.

Среди свидетелей в суде были мать мужчины и двое его однокурсников, которые подтвердили, что он хорошо учился, был отличником, активно участвовал в олимпиадах и изучал иностранные языки. После задержания однокурсники собирали деньги на его залог. Однако из-за уголовного преследования его социальная жизнь ухудшилась.

По делу назначали психологическую экспертизу и специалист оценил моральные страдания истца в 2,5 млн грн.

Что решил суд

Суд частично удовлетворил иск, постановив взыскать с ответчика 2 миллиона гривен за моральный ущерб, 15 тысяч гривен на расходы на проезд в суд и 123 тысячи гривен на юридическую помощь.

Напомним, в Закарпатской области мужчина обратился в суд из-за запрета выезда за пределы Украины. Он был исключен из военного учета и планировал поездку на конференцию за границей.

Ранее во Львовской области мужчина обратился в суд с иском по поводу сноса памятника советскому солдату. Он требовал восстановления памятника на месте, где он был демонтирован.