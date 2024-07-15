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На Львівщині кинули гранату у приміщення ТЦК — поліція розшукує зловмисника

15 липня 2024 11:29
Валерія Барановська - редактор
Вибух у ТЦК Львівщині — невідомий кинув гранату у приміщення
Граната у руках. Фото ілюстративне: poltava.to
Валерія Барановська - редактор

У Львівській області у місті Буськ невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі ТЦК, вибухом було вибито два вікна. Вибуховий пристрій не попав у приміщення. Інформації про постраждалих немає.

Про це повідомила пресслужба ГУНП у Львівській області у понеділок, 15 липня.

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На Львівщині кинули гранату у приміщення ТЦК

Вночі проти 15 липня у приміщення ТЦК у Львівській області кинули вибуховий пристрій.

Нардеп Львівської міськради Ігор Зінкевич зазначив, що це була граната, внаслідок вибуху якої було вибито вікна. Наразі інформації про постраждалих немає.

На Львівщині кинули гранату у приміщення ТЦК — поліція розшукує зловмисника - фото 1
Допис Зінкевича. Фото: скриншот

Повідомлення про вибух біля будівлі ТЦК у місті Буську Львівської області надійшло до правоохоронців 15 липня о 1.45. За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік.

"Гранату, яку кинули, не попала в дане приміщення, а розірвалась біля приміщення. Від осколків вибито два вікна", – прокоментував інцидент начальник відділення поліції №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області Микола Патинок.

Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника.

На Львівщині кинули гранату у приміщення ТЦК — поліція розшукує зловмисника - фото 2
Повідомлення ГУНП у Львівській області. Фото: скриншот

Нагадаємо,  у Львові 34-річний чоловік підірвався на гранаті. Відомо, що від осколкових поранень постраждалий помер.

Раніше ми писали, у Сквирській громаді Київської області чоловік, вийшовши з магазину, кинув гранату. В результаті вибуху постраждали перехожа та сам зловмисник. 

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