Вибух у ТЦК Львівщині — невідомий кинув гранату у приміщення

На Львівщині кинули гранату у приміщення ТЦК — поліція розшукує зловмисника
У Львівській області у місті Буськ невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі ТЦК, вибухом було вибито два вікна. Вибуховий пристрій не попав у приміщення. Інформації про постраждалих немає.
Про це повідомила пресслужба ГУНП у Львівській області у понеділок, 15 липня.
На Львівщині кинули гранату у приміщення ТЦК
Вночі проти 15 липня у приміщення ТЦК у Львівській області кинули вибуховий пристрій.
Нардеп Львівської міськради Ігор Зінкевич зазначив, що це була граната, внаслідок вибуху якої було вибито вікна. Наразі інформації про постраждалих немає.
Повідомлення про вибух біля будівлі ТЦК у місті Буську Львівської області надійшло до правоохоронців 15 липня о 1.45. За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік.
"Гранату, яку кинули, не попала в дане приміщення, а розірвалась біля приміщення. Від осколків вибито два вікна", – прокоментував інцидент начальник відділення поліції №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області Микола Патинок.
Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника.
Нагадаємо, у Львові 34-річний чоловік підірвався на гранаті. Відомо, що від осколкових поранень постраждалий помер.
Раніше ми писали, у Сквирській громаді Київської області чоловік, вийшовши з магазину, кинув гранату. В результаті вибуху постраждали перехожа та сам зловмисник.
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