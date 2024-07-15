Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львовской области бросили гранату в помещение ТЦК — полиция разыскивает злоумышленника arrow

Во Львовской области бросили гранату в помещение ТЦК — полиция разыскивает злоумышленника

15 июля 2024 11:29
Валерия Барановская - редактор
Взрыв в ТЦК Львовской области — неизвестный бросил гранату в помещение
Граната в руках. Фото иллюстративное: poltava.to
Валерия Барановская - редактор

Во Львовской области, в городе Буск, неизвестный злоумышленник бросил гранату в фасад здания ТЦК, взрывом были выбиты два окна. Взрывное устройство не попало в помещение. Информации о пострадавших нет.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП во Львовской области в понедельник, 15 июля.

Читайте также:

Во Львовской области бросили гранату в помещение ТЦК

В ночь на 15 июля в помещение ТЦК во Львовской области бросили взрывное устройство.

Нардеп Львовского горсовета Игорь Зинкевич отметил, что это была граната, в результате взрыва которой были выбиты окна. Пока информации о пострадавших нет.

Во Львовской области бросили гранату в помещение ТЦК — полиция разыскивает злоумышленника - фото 1
Сообщение Зинкевича. Фото: скриншот

Сообщение о взрыве возле здания ТЦК в городе Буске Львовской области поступило в милицию 15 июля в 1.45. По словам заявителя, неизвестный злоумышленник бросил гранату в фасад здания и скрылся.

"Граната, которую бросили, не попала в данное помещение, а разорвалась возле помещения. От осколков выбиты два окна", — прокомментировал инцидент начальник отделения полиции №2 Золочевского РПП ГУНП во Львовской области Николай Патынок.

В настоящее время правоохранители принимают меры по установлению личности и задержанию злоумышленника.

Во Львовской области бросили гранату в помещение ТЦК — полиция разыскивает злоумышленника - фото 2
Сообщения ГУНП во Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, во Львове 34-летний мужчина взорвался на гранате. Известно, что от осколочных ранений пострадавший скончался.

Ранее мы писали, что в Сквирской громаде Киевской области мужчина, выйдя из магазина, бросил гранату. В результате взрыва пострадали прохожая и сам злоумышленник.

взрыв полиция Львовская область граната ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля