Взрыв в ТЦК Львовской области — неизвестный бросил гранату в помещение

Во Львовской области бросили гранату в помещение ТЦК — полиция разыскивает злоумышленника
Во Львовской области, в городе Буск, неизвестный злоумышленник бросил гранату в фасад здания ТЦК, взрывом были выбиты два окна. Взрывное устройство не попало в помещение. Информации о пострадавших нет.
Об этом сообщила пресс-служба ГУНП во Львовской области в понедельник, 15 июля.
Во Львовской области бросили гранату в помещение ТЦК
В ночь на 15 июля в помещение ТЦК во Львовской области бросили взрывное устройство.
Нардеп Львовского горсовета Игорь Зинкевич отметил, что это была граната, в результате взрыва которой были выбиты окна. Пока информации о пострадавших нет.
Сообщение о взрыве возле здания ТЦК в городе Буске Львовской области поступило в милицию 15 июля в 1.45. По словам заявителя, неизвестный злоумышленник бросил гранату в фасад здания и скрылся.
"Граната, которую бросили, не попала в данное помещение, а разорвалась возле помещения. От осколков выбиты два окна", — прокомментировал инцидент начальник отделения полиции №2 Золочевского РПП ГУНП во Львовской области Николай Патынок.
В настоящее время правоохранители принимают меры по установлению личности и задержанию злоумышленника.
Напомним, во Львове 34-летний мужчина взорвался на гранате. Известно, что от осколочных ранений пострадавший скончался.
Ранее мы писали, что в Сквирской громаде Киевской области мужчина, выйдя из магазина, бросил гранату. В результате взрыва пострадали прохожая и сам злоумышленник.
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