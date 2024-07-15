Взрыв в ТЦК Львовской области — неизвестный бросил гранату в помещение

Граната в руках. Фото иллюстративное: poltava.to

Во Львовской области, в городе Буск, неизвестный злоумышленник бросил гранату в фасад здания ТЦК, взрывом были выбиты два окна. Взрывное устройство не попало в помещение. Информации о пострадавших нет.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП во Львовской области в понедельник, 15 июля.

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Во Львовской области бросили гранату в помещение ТЦК

В ночь на 15 июля в помещение ТЦК во Львовской области бросили взрывное устройство.

Нардеп Львовского горсовета Игорь Зинкевич отметил, что это была граната, в результате взрыва которой были выбиты окна. Пока информации о пострадавших нет.

Сообщение Зинкевича. Фото: скриншот

Сообщение о взрыве возле здания ТЦК в городе Буске Львовской области поступило в милицию 15 июля в 1.45. По словам заявителя, неизвестный злоумышленник бросил гранату в фасад здания и скрылся.

"Граната, которую бросили, не попала в данное помещение, а разорвалась возле помещения. От осколков выбиты два окна", — прокомментировал инцидент начальник отделения полиции №2 Золочевского РПП ГУНП во Львовской области Николай Патынок.

В настоящее время правоохранители принимают меры по установлению личности и задержанию злоумышленника.

Сообщения ГУНП во Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, во Львове 34-летний мужчина взорвался на гранате. Известно, что от осколочных ранений пострадавший скончался.

Ранее мы писали, что в Сквирской громаде Киевской области мужчина, выйдя из магазина, бросил гранату. В результате взрыва пострадали прохожая и сам злоумышленник.