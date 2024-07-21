На Львівщині оштрафували військового за копіювання службової інформації

Військовий за комп'ютером. Фото ілюстративне: Черкаська ОДА

У Львівській області командира зведеного підрозділу однієї з військових частин визнали винним у незаконному копіюванні службової інформації. Військовий переніс у свій комп'ютер список особового складу, де були вказані особисті дані службовців з телефонами, званнями та інформація про озброєння. Суд призначив військовому штраф.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як вказано у постанові, у червні 2024 року командир зведеного підрозділу однієї з військових частин незаконно скопіював документ, у якому був список особового складу військової частини із вказаними званнями військових, їхнім озброєнням, особистими телефонами та іншими даними. Під час огляду зазначеного файлу було з`ясовано, що в ньому містилися відомості, розголошення яких могло призвести до втрати службової інформації.

На командира підрозділу було складено адмінпротокол за фактом незаконного копіювання інформації, яка зберігається в інформаційних (автоматизованих) системах. На засідання суду обвинувачений не з'явився та подав заяву про розгляд справи без його участі, у якій також вказав, що провину визнає повністю та просить суд суворо його не карати.

Рішення суду

Червоноградський міський суд Львівщини дослідив усі матеріали та призначив військовому покарання — штраф розміром 170 грн із конфіскацією незаконно зроблених копій баз даних. Триває термін на апеляційне оскарження рішення.

Постанова суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом 2023 року в Україні було засуджено 5339 військовослужбовців, що у порівнянні з позаминулим роком більше на майже 150%.

Раніше ми писали, що у Яворівському районі Львівської області військовий однієї з частин втратив зброю. На суд чоловік не з'явився. На військового було накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а також стягнуто 605 гривень судового збору.

У Рівненській області судили чоловіка, який не прийшов у територіальний центр комплектування для взяття на військовий облік. Щодо фігуранта порушили кримінальну справу через ухилення від військового обліку.