Втрата зброї військовим — яке покарання може дати суд

Військовий з автоматом. Ілюстративне фото: portfolio.hu

У Яворівському районі Львівської області військовий однієї з частин втратив зброю. На суд чоловік не з'явився.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що старший лейтенант, займаючи посаду помічника навчального штабу — начальника 3-го механізованого батальйону військової частини, перебуваючи в місці завантаження військової частини, порушив правила поводження зі зброєю.

Зазначається, що військовослужбовець не тримав постійно при собі та залишив без догляду ввірену йому для службового користування табельну зброю.

Мова йде про пістолет, штик-ніж і чотири магазини до автомата Калашникова та 120 набоїв.

На судове засідання чоловік не прийшов і причини не повідомив.

Суддя вирішив розглянути справу за його відсутності.

Рішення суду

Дослідивши матеріали справи, суддя вважає, що чоловік винний у вчиненні адміністративного правопорушення.

На військового було накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а також стягнуто 605 гривень судового збору.

Щодо цього рішення також може бути подана апеляція.

Раніше Яворівський районний суд Львівщини визнав іншого військового винним у самовільному залишенні місця військової служби.

Ми також писали, що Верховна Рада України розгляне зміни до Кримінально-процесуального кодексу щодо самовільного залишення військової частини.

Нагадаємо, протягом 2023 року в Україні було засуджено 5339 військовослужбовців, що у порівнянні з позаминулим роком більше на майже 150%.