Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині військовий втратив пістолет та набої до автомата — яке покарання призначив суд arrow

На Львівщині військовий втратив пістолет та набої до автомата — яке покарання призначив суд

19 липня 2024 11:41
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Втрата зброї військовим — яке покарання може дати суд
Військовий з автоматом. Ілюстративне фото: portfolio.hu
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Яворівському районі Львівської області військовий однієї з частин втратив зброю. На суд чоловік не з'явився.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що старший лейтенант, займаючи посаду помічника навчального штабу — начальника 3-го механізованого батальйону військової частини, перебуваючи в місці завантаження військової частини, порушив правила поводження зі зброєю.

Зазначається, що військовослужбовець не тримав постійно при собі та залишив без догляду ввірену йому для службового користування табельну зброю.

Мова йде про пістолет, штик-ніж і чотири магазини до автомата Калашникова та 120 набоїв.

На судове засідання чоловік не прийшов і причини не повідомив.

Суддя вирішив розглянути справу за його відсутності.

Рішення суду

Дослідивши матеріали справи, суддя вважає, що чоловік винний у вчиненні адміністративного правопорушення. 

На військового було накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а також стягнуто 605 гривень судового збору.

Щодо цього рішення також може бути подана апеляція.

Раніше Яворівський районний суд Львівщини визнав іншого військового винним у самовільному залишенні місця військової служби. 

Ми також писали, що Верховна Рада України розгляне зміни до Кримінально-процесуального кодексу щодо самовільного залишення військової частини.

Нагадаємо, протягом 2023 року в Україні було засуджено 5339 військовослужбовців, що у порівнянні з позаминулим роком більше на майже 150%. 

суд зброя Львівська область військові військовослужбовці судові рішення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні