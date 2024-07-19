Потеря оружия военным — какое наказание может дать суд

Во Львовской области военный потерял пистолет и патроны к автомату — какое наказание назначил суд
В Яворовском районе Львовской области военный одной из частей потерял оружие. На суд мужчина не явился.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах суда указано, что старший лейтенант, занимая должность помощника учебного штаба — начальника 3-го механизированного батальона воинской части, находясь в месте погрузки воинской части, нарушил правила обращения с оружием.
Отмечается, что военнослужащий не держал постоянно при себе и оставил без присмотра вверенное ему для служебного использования табельное оружие.
Речь идет о пистолете, штык-ноже и четырех магазинах к автомату Калашникова, а также о 120 патронах.
На судебное заседание мужчина не пришел и причин не сообщил.
Судья решил рассмотреть дело без его присутствия.
Решение суда
Исследовав материалы дела, судья считает, что мужчина виновен в совершении административного правонарушения.
На военного наложен штраф в размере 17 тысяч гривен, а также взыскано 605 гривен судебного сбора.
В отношении этого решения также может быть подана апелляция.
Ранее Яворовский районный суд Львовской области признал другого военного виновным в самовольном уходе с места военной службы.
Мы также писали, что Верховная Рада Украины рассмотрит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс относительно самовольного ухода из воинской части.
Напомним, в течение 2023 года в Украине было осуждено 5339 военнослужащих, что по сравнению с позапрошлым годом больше почти на 150%.
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