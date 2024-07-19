Потеря оружия военным — какое наказание может дать суд

Военный с автоматом. Иллюстративное фото: portfolio.hu

В Яворовском районе Львовской области военный одной из частей потерял оружие. На суд мужчина не явился.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что старший лейтенант, занимая должность помощника учебного штаба — начальника 3-го механизированного батальона воинской части, находясь в месте погрузки воинской части, нарушил правила обращения с оружием.

Отмечается, что военнослужащий не держал постоянно при себе и оставил без присмотра вверенное ему для служебного использования табельное оружие.

Речь идет о пистолете, штык-ноже и четырех магазинах к автомату Калашникова, а также о 120 патронах.

На судебное заседание мужчина не пришел и причин не сообщил.

Судья решил рассмотреть дело без его присутствия.

Решение суда

Исследовав материалы дела, судья считает, что мужчина виновен в совершении административного правонарушения.

На военного наложен штраф в размере 17 тысяч гривен, а также взыскано 605 гривен судебного сбора.

В отношении этого решения также может быть подана апелляция.

Ранее Яворовский районный суд Львовской области признал другого военного виновным в самовольном уходе с места военной службы.

Мы также писали, что Верховная Рада Украины рассмотрит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс относительно самовольного ухода из воинской части.

Напомним, в течение 2023 года в Украине было осуждено 5339 военнослужащих, что по сравнению с позапрошлым годом больше почти на 150%.