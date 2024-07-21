Во Львовской области оштрафовали военного за копирование служебной информации

На Львовщине командир подразделения незаконно скопировал личные данные военных — что решил суд
Во Львовской области командира сводного подразделения одной из воинских частей признали виновным в незаконном копировании служебной информации. Военный перенес в свой компьютер список личного состава, где были указаны личные данные служащих с телефонами, званиями и информация о вооружении. Суд назначил военному штраф.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Как указано в постановлении, в июне 2024 года командир сводного подразделения одной из воинских частей незаконно скопировал документ, в котором был список личного состава воинской части с указанными званиями военных, их вооружением, личными телефонами и другими данными. При осмотре указанного файла было выяснено, что в нем содержались сведения, разглашение которых могло привести к потере служебной информации.
На командира подразделения был составлен админпротокол по факту незаконного копирования информации, которая хранится в информационных (автоматизированных) системах. На заседание суда обвиняемый не явился и подал заявление о рассмотрении дела без его участия, в котором также указал, что вину признает полностью и просит суд строго его не наказывать.
Решение суда
Червоноградский городской суд Львовщины исследовал все материалы и назначил военному наказание — штраф в размере 170 грн с конфискацией незаконно сделанных копий баз данных. Продолжается срок на апелляционное обжалование решения.
Напомним, в течение 2023 года в Украине было осуждено 5339 военнослужащих, что по сравнению с позапрошлым годом больше почти на 150%.
Ранее мы писали, что в Яворовском районе Львовской области военный одной из частей потерял оружие. На суд мужчина не явился. На военного наложен штраф в размере 17 тысяч гривен, а также взыскано 605 гривен судебного сбора.
В Ровенской области судили мужчину, не пришедшего в территориальный центр комплектования для взятия на военный учет. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело из-за уклонения от военного учета.
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