Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow На Львовщине командир подразделения незаконно скопировал личные данные военных — что решил суд arrow

На Львовщине командир подразделения незаконно скопировал личные данные военных — что решил суд

21 июля 2024 23:53
Галина Шподарева - редактор
Во Львовской области оштрафовали военного за копирование служебной информации
Компьютер в военной части. Фото иллюстративный: АрмияInform
Галина Шподарева - редактор

Во Львовской области командира сводного подразделения одной из воинских частей признали виновным в незаконном копировании служебной информации. Военный перенес в свой компьютер список личного состава, где были указаны личные данные служащих с телефонами, званиями и информация о вооружении. Суд назначил военному штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Как указано в постановлении, в июне 2024 года командир сводного подразделения одной из воинских частей незаконно скопировал документ, в котором был список личного состава воинской части с указанными званиями военных, их вооружением, личными телефонами и другими данными. При осмотре указанного файла было выяснено, что в нем содержались сведения, разглашение которых могло привести к потере служебной информации. 

На командира подразделения был составлен админпротокол по факту незаконного копирования информации, которая хранится в информационных (автоматизированных) системах. На заседание суда обвиняемый не явился и подал заявление о рассмотрении дела без его участия, в котором также указал, что вину признает полностью и просит суд строго его не наказывать.

Решение суда

Червоноградский городской суд Львовщины исследовал все материалы и назначил военному наказание — штраф в размере 170 грн с конфискацией незаконно сделанных копий баз данных. Продолжается срок на апелляционное обжалование решения. 

На Львовщине командир подразделения незаконно скопировал личные данные военных — что решил суд - фото 1
Постановление суда. Фото: скриншот

Напомним, в течение 2023 года в Украине было осуждено 5339 военнослужащих, что по сравнению с позапрошлым годом больше почти на 150%.

Ранее мы писали, что в Яворовском районе Львовской области военный одной из частей потерял оружие. На суд мужчина не явился. На военного наложен штраф в размере 17 тысяч гривен, а также взыскано 605 гривен судебного сбора.

В Ровенской области судили мужчину, не пришедшего в территориальный центр комплектования для взятия на военный учет. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело из-за уклонения от военного учета. 

война разведка суд Львов Львовская область военные война в Украине судебные решения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ