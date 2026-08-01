На Львівщині легковик зіткнувся з автобусом: постраждало 11 людей

Місце ДТП на Львівщині. Фото: Нацполіція

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

На Львівщині сталася ДТП за участю легковика та рейсового автобуса. Унаслідок аварії травмувалися щонайменше 11 людей, серед яких двоє дітей. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює обставини події.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Поліції Львівської області у суботу, 1 серпня.

Рятувальники на місці ДТП на Львівщині. Фото: Нацполіція

На Львівщині легковик зіткнувся з рейсовим автобусом

Дорожньо-транспортна пригода сталася 31 липня близько 19:30 на ділянці автодороги Дрогобич — Довголука між містом Стебник та селом Доброгостів у Дрогобицькому районі.

За попередніми даними правоохоронців, автомобіль Skoda Octavia, за кермом якого перебував 37-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з рейсовим автобусом I-VAN під керуванням 46-річного мешканця району. У салоні автобуса перебувало 14 осіб.

Наслідки аварії на Львівщині. Фото: Нацполіція

Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримали водій легковика та дві його пасажирки — місцеві мешканки віком 12 і 15 років. Також травмувалися водій автобуса та семеро його пасажирок — мешканок району віком від 22 до 59 років.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Місце ДТП на Львівщині. Фото: Нацполіція

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправних робіт на строк до двох років, арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Скриншот повідомлення Поліції Львівщини/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 31 липня 2026 року рятувальники завершили ліквідацію наслідків російської атаки на Львів. Унаслідок удару загинула одна людина, ще понад 30 постраждали, серед них троє дітей, а під час рятувальної операції вдалося врятувати 13 людей, зокрема дитину.

Новини.LIVE також писали, що у Львові семеро постраждалих унаслідок ракетного удару РФ 30 липня залишаються в лікарні, проте їхній стан покращився. Пацієнтів, яких госпіталізували до реанімації, вже переводять у профільні відділення. Шестирічного хлопчика медики виписали на амбулаторне лікування.