Купити інвалідність — у Львові лікарка вимагала від військового гроші за встановлення статусу

Оголошення про підозру у злочині. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львівській області колишня лікарка вимагала у військового гроші за "допомогу" у встановленні інвалідності. Жінка запевняла, що в разі відмови надати кошти іншим шляхом отримати відповідний статус буде неможливо.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора (ОГП) в середу, 13 листопада.

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Гроші за інвалідність

За даними правоохоронців, львів’янку викрили на вимаганні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення посадовими особами. Колишня лікарка за гроші обіцяла військовослужбовцю "допомогти" з оформленням групи інвалідності.

"За свої послуги вона встановила ціну у п'ять тисяч доларів США, які мали забезпечити її вплив на посадовців обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) для ухвалення позитивного рішення", — йдеться у повідомленні.

Корупційні гроші. Фото: Львівська обласна прокуратура

В ОГП додали, що жінка також запевняла військового, що в разі відмови надати гроші іншим шляхом отримати групу інвалідності буде неможливо

"Її затримали під час отримання всієї суми коштів у порядку ст. 208 КПК України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних осіб", — підсумували в Офісі генпрокурора.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру високопосадовиці Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії. Вона підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень.

А у Донецькій області викрито схему ухилення від мобілізації через судові рішення. "Послуги" коштували тисячі доларів.