Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині лікарка вимагала гроші з військового за інвалідність arrow

На Львівщині лікарка вимагала гроші з військового за інвалідність

13 листопада 2024 15:38
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Купити інвалідність — у Львові лікарка вимагала від військового гроші за встановлення статусу
Оголошення про підозру у злочині. Фото: Львівська обласна прокуратура
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Львівській області колишня лікарка вимагала у військового гроші за "допомогу" у встановленні інвалідності. Жінка запевняла, що в разі відмови надати кошти іншим шляхом отримати відповідний статус буде неможливо.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора (ОГП) в середу, 13 листопада.

Читайте також:

Гроші за інвалідність

За даними правоохоронців, львів’янку викрили на вимаганні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення посадовими особами. Колишня лікарка за гроші обіцяла військовослужбовцю "допомогти" з оформленням групи інвалідності.

"За свої послуги вона встановила ціну у п'ять тисяч доларів США, які мали забезпечити її вплив на посадовців обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) для ухвалення позитивного рішення", — йдеться у повідомленні.

МСЕК Корупція
Корупційні гроші. Фото: Львівська обласна прокуратура

В ОГП додали, що жінка також запевняла військового, що в разі відмови надати гроші іншим шляхом отримати групу інвалідності буде неможливо

"Її затримали під час отримання всієї суми коштів у порядку ст. 208 КПК України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних осіб", — підсумували в Офісі генпрокурора.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру високопосадовиці Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії. Вона підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень.

А у Донецькій області викрито схему ухилення від мобілізації через судові рішення. "Послуги" коштували тисячі доларів.

Львівська область лікарі корупція військові інвалідність Львів МСЕК

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:48 Комітет Ради підтримав законопроєкт демобілізації бійців

20:33 Підтримка України у війні — в Держдепі США зробили заяву

20:28 Ожеледиця та сніг — де завтра зіпсується погода

20:00 У ВЛК пояснили, де служитимуть хворі на ВІЛ і туберкульоз

19:59 Який відсоток українців вірить у перемогу — дані опитування

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

19:53 США виділять 100 млн доларів для України — куди підуть кошти

19:23 В Одесі продають житло всього за 6,5 тисячі — в чому нюанс

19:22 Відключення світла для бізнесу — в Укренерго зробили заяву

19:14 Садовий розкритикував плани уряду забрати 2 млрд з бюджету Львова

19:12 Галущенко прокоментував кібератаки Росії на енергетику

20:48 Комітет Ради підтримав законопроєкт демобілізації бійців

20:33 Підтримка України у війні — в Держдепі США зробили заяву

20:28 Ожеледиця та сніг — де завтра зіпсується погода

20:00 У ВЛК пояснили, де служитимуть хворі на ВІЛ і туберкульоз

19:59 Який відсоток українців вірить у перемогу — дані опитування

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

19:53 США виділять 100 млн доларів для України — куди підуть кошти

19:23 В Одесі продають житло всього за 6,5 тисячі — в чому нюанс

19:22 Відключення світла для бізнесу — в Укренерго зробили заяву

19:14 Садовий розкритикував плани уряду забрати 2 млрд з бюджету Львова

19:12 Галущенко прокоментував кібератаки Росії на енергетику

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

Text

18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко пояснила, чому не варто говорити про вибори, поки війна

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Text

13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

Text

13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:16 Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

Text

11:20 Наслідки комбінованої атаки на Київ — дані КМВА

Text

08:00 Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

Text

07:32 За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком