Купить инвалидность — во Львове врач требовала от военного деньги за установление статуса

На Львовщине врач требовала деньги с военного за инвалидность
Во Львовской области бывший врач требовала у военного деньги за "помощь" в установлении инвалидности. Женщина уверяла, что в случае отказа предоставить средства, другим путем получить соответствующий статус будет невозможно.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора (ОГП) в среду, 13 ноября.
Деньги за инвалидность
По данным правоохранителей, львовянку разоблачили на вымогательстве неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностными лицами. Бывший врач за деньги обещала военнослужащему "помочь" с оформлением группы инвалидности.
"За свои услуги она установила цену в пять тысяч долларов США, которые должны обеспечить ее влияние на должностных лиц областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) для принятия положительного решения", — говорится в сообщении.
В ОГП добавили, что женщина также уверяла военного, что в случае отказа предоставить деньги, другим путем получить группу инвалидности будет невозможно.
"Ее задержали при получении всей суммы средств в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных лиц", — подытожили в Офисе генпрокурора.
Также мы писали, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении чиновнику Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии. Она подозревается в декларировании недостоверной информации на миллионы гривен.
А в Донецкой области разоблачена схема уклонения от мобилизации с помощью судебных решений. "Услуги" стоили тысячи долларов.
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