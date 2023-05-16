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На Львівщині маршрутка наїхала на велосипедиста

16 травня 2023 11:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Львівщині маршрутка наїхала на велосипедиста
ДТП у Львівській області. Фото: поліція Львівської області
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У понеділок, 15 травня, в селі Руда Сілецька Львівського району Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Маршрутне таксі наїхало на велосипедиста, внаслідок чого він загинув.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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ДТП у Львівській області

Згідно з попередніми даними, водій маршрутного автобуса, на ім'я Георгій, 40-річний житель Радехова, збив велосипедиста, 55-річного чоловіка, який мешкає в одному із сіл району. Внаслідок отриманих травм велосипедист помер на місці події.

На Львівщині поліцейські відділу, що спеціалізується на розслідуванні злочинів у сфері транспорту, вирішили порушити кримінальну справу за статтею 286, частина 2 Кримінального кодексу України. Ця стаття відносить це порушення до категорії порушень правил безпеки дорожнього руху.

А в цій статті прописано, що особа, визнана винною, може бути засуджена до позбавлення волі на період від трьох до восьми років та позбавлення права керувати транспортом на строк до трьох років або назавжди.

Наразі проводиться розслідування, а правоохоронні органи докладають зусиль для з'ясування всіх обставин цієї події.

ДТП
Наслідки ДТП. Фото: поліція Львівської області

Нагадаємо, що у вихідні, 13 та 14 травня, у Києві сталося дві дорожньо-транспортні пригоди. Внаслідок аварій постраждали люди.

Також ми писали, що 10 травня на автодорозі "Київ-Чоп" біля села Розвадів Стрийського району Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Є поранені та загиблі, серед яких двоє дітей.

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