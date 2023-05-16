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Во Львовской области маршрутка наехала на велосипедиста

16 мая 2023 11:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Во Львовской области маршрутка наехала на велосипедиста
ДТП в Львовской области. Фото: полиция Львовской области
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В понедельник, 15 мая в селе Руда Силецкая Львовского района Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Маршрутное такси наехало на велосипедиста, в результате чего он погиб.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Согласно предварительным данным, водитель маршрутного автобуса по имени Георгий, 40-летний житель Радехова, сбил велосипедиста, 55-летнего мужчину, живущего в одном из сел района. В результате полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия.

В Львовской области полицейские отдела, специализирующегося на расследовании преступлений в сфере транспорта, решили возбудить уголовное дело по статье 286, часть 2, Уголовного кодекса Украины. Данная статья относит это нарушение к категории нарушений правил безопасности дорожного движения.

А этой статье прописано, что  лицо, признанное виновным, может быть приговорено к лишению свободы на период от трех до восьми лет и лишению права управлять транспортом на срок до трех лет или навсегда.

В настоящее время проводится расследование, а правоохранительные органы прилагают усилия для выяснения всех обстоятельств этого происшествия.

ДТП
Последствия ДТП. Фото: полиция Львовской области

Напомним, что в выходные, 13 и 14 мая, в Киеве произошло два дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий пострадали люди.

Также мы писали, что 10 мая, на автодороге "Киев-Чоп" возле села Розвадов Стрыйского района Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть раненые и погибшие, среди которых двое детей.

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