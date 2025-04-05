Аварія на Львівщині — у ДТП загинули двоє людей

Понівечений мікроатобус. Фото: ДСНС

На Львівщині у Яворівському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулись мікроавтобус та вантажівка.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Львівській області в суботу, 5 квітня.

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Подробиці аварії у Яворівському районі

Повідомлення про аварію рятувальники отримали близько сьомої години ранку. Біля міста Судова Вишня зіткнулись пасажирський мікроавтобус та вантажівка-автовоз.

"На момент прибуття надзвичайників у салоні мікроавтобусі перебували затиснуті люди, які потребували допомоги", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення ДСНС. Фото: скриншот

Працівники ДСНС за допомогою спецінструменту зрізали дах й двері мікроавтобуса. З транспортного засобу дістали травмованих пасажирку та водія. Їх передали медикам.

"Також рятувальники вивільнили тіла двох загиблих пасажирів. Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці", — додали в ДСНС.

Рятувальники працюють на місці аварії. Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Ужгородському районі на Закарпатті сталася смертельна аварія. Автомобіль врізався у відбійник.

Також ми повідомляли про ДТП, яка сталася у Нижній Австрії. Там мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, загинули люди.