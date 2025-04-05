Авария на Львовщине — в ДТП погибли два человека

Изуродованный микроатобус. Фото: ГСЧС

На Львовщине в Яворивском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись микроавтобус и грузовик.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины во Львовской области в субботу, 5 апреля.

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Подробности аварии в Яворивском районе

Сообщение об аварии спасатели получили около семи часов утра. Возле города Судовая Вишня столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик-автовоз.

"На момент прибытия чрезвычайников в салоне микроавтобуса находились зажатые люди, которые нуждались в помощи", — говорится в сообщении.

Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Работники ГСЧС с помощью специнструмента срезали крышу и двери микроавтобуса. Из транспортного средства достали травмированных пассажирку и водителя. Их передали медикам.

"Также спасатели высвободили тела двух погибших пассажиров. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители", — добавили в ГСЧС.

Спасатели работают на месте аварии. Фото: ГСЧС

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ужгородском районе на Закарпатье произошла смертельная авария. Автомобиль врезался в отбойник.

Также мы сообщали о ДТП, которое произошло в Нижней Австрии. Там микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли люди.