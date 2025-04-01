Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові шукають свідків наїзду трамваю на чоловіка — деталі arrow

У Львові шукають свідків наїзду трамваю на чоловіка — деталі

1 квітня 2025 19:54
Аркадій Пастула - Редактор
Поліція Львова шукає свідків смертельного наїзду трамвая на чоловіка 31 березня
Правоохоронці на місці події. Фото: facebook.com/MVS.LVIV
Аркадій Пастула - Редактор

У Львові поліцейські шукають свідків наїзду трамвая на чоловіка у понеділок, 31 березня. Крім того, правоохоронці встановлюють особу загиблого.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у Facebook у вівторок, 1 квітня.

Читайте також:

Встановлення обставин ДТП у Львові

"Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини ДТП та особу загиблого, прохання повідомити на оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ поліції", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що ДТП сталася 31 березня близько 22:30 на вулиці Руській.

За попередньою інформацією, 58-річний водій трамвая наїхав на невстановленого чоловіка, який ліг на трамвайну колію на зупинці громадського транспорту під час висадки та посадки пасажирів. Внаслідок травм він загинув на місці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Згідно з санкцією статті, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до восьми років, а також можливе позбавлення права керування транспортними засобами на строк до трьох років.

null
Допис поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, 31 березня у Львові чоловік самостійно ліг під трамвай, що спричинило несумісні з життям травми.

Раніше на Львівщині зіткнулися два автомобілі на трасі Мукачево–Львів. Внаслідок аварії постраждали четверо людей.

ДТП аварія Львів поліція трамвай
Реклама
Реклама
Реклама