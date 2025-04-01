Поліція Львова шукає свідків смертельного наїзду трамвая на чоловіка 31 березня

Правоохоронці на місці події. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

У Львові поліцейські шукають свідків наїзду трамвая на чоловіка у понеділок, 31 березня. Крім того, правоохоронці встановлюють особу загиблого.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у Facebook у вівторок, 1 квітня.

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Встановлення обставин ДТП у Львові

"Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини ДТП та особу загиблого, прохання повідомити на оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ поліції", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що ДТП сталася 31 березня близько 22:30 на вулиці Руській.

За попередньою інформацією, 58-річний водій трамвая наїхав на невстановленого чоловіка, який ліг на трамвайну колію на зупинці громадського транспорту під час висадки та посадки пасажирів. Внаслідок травм він загинув на місці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Згідно з санкцією статті, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до восьми років, а також можливе позбавлення права керування транспортними засобами на строк до трьох років.

Допис поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, 31 березня у Львові чоловік самостійно ліг під трамвай, що спричинило несумісні з життям травми.

Раніше на Львівщині зіткнулися два автомобілі на трасі Мукачево–Львів. Внаслідок аварії постраждали четверо людей.