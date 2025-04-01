Трамваї у Львові. Фото: "Все про електротранспорт Львова"/Facebook

У понеділок ввечері, 31 березня, у Львові трамвай переїхав чоловіка. Як відомо, чоловік самостійно ліг під колеса трамвая, внаслідок чого загинув.

Про це інформує Львівська міська рада.

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У Львові чоловік загинув під колесами трамвая

За даними міськради, у понеділок близько 22:30 на вул. Руській сталася трагічна подія. За попередньою інформацією, під час зупинки трамвая № 1 невідома особа лягла під колеса трамвая, що спричинило несумісні з життям травми. На місце події оперативно викликали екстрені служби та слідчо-оперативну групу.

У Львові трамвай переїхав чоловіка. Фото: соцмережі

Наразі відомо, що трамвай рушав від зупинки на вул. Руській в сторону площі Ринок в той час, коли з протилежної від зупинки сторони чоловік опинився під колесами вагона.

Особу загиблого встановлюють. За попередньою інформацією, це чоловік, орієнтовно 45 років, без місця постійного проживання.

У Львові трамвай переїхав чоловіка. Фото: соцмережі

Наразі правоохоронці вивчають відеозаписи з камер спостереження, які надало місто, та встановлюють усі обставини події. Зокрема, поліціянти розглядають версію про самогубство.

Скриншот повідомлення Львівської міськради/Telegram

Нагадаємо, що 19 березня на трасі Мукачево–Львів у селі Пасіки-Зубрицькі сталося зіткнення двох автомобілів, внаслідок чого постраждали четверо людей.

Крім того, нещодавно у Київській області водій авто на смерть збив велосипедиста, який рухався в попутному напрямку.