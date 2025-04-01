Трамваи во Львове. Фото: "Все об электротранспорте Львова"/Facebook

В понедельник вечером, 31 марта, во Львове трамвай переехал мужчину, который самостоятельно лег под колеса трамвая, в результате чего погиб.

Об этом информирует Львовский городской совет.

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Во Львове мужчина погиб под колесами трамвая

По данным горсовета, в понедельник около 22:30 на ул. Русской произошло трагическое событие. По предварительной информации, во время остановки трамвая № 1 неизвестный лег под колеса трамвая, что повлекло несовместимые с жизнью травмы. На место происшествия оперативно вызвали экстренные службы и следственно-оперативную группу.

Во Львове трамвай переехал мужчину. Фото: соцсети

Известно, что трамвай двигался от остановки на ул. Русской в сторону площади Рынок в то время, когда с противоположной от остановки стороны мужчина оказался под колесами вагона.

Личность погибшего устанавливают. По предварительной информации, это мужчина, ориентировочно 45 лет, без места постоянного проживания.

Во Львове трамвай переехал мужчину. Фото: соцсети

Сейчас правоохранители изучают видеозаписи с камер наблюдения, которые предоставил город, и устанавливают все обстоятельства происшествия. В частности, полицейские рассматривают версию о самоубийстве.

Скриншот сообщения Львовского горсовета/Telegram

Напомним, что 19 марта на трассе Мукачево-Львов в селе Пасеки-Зубрицкие произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего пострадали четыре человека.

Кроме того, недавно в Киевской области водитель авто насмерть сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении.