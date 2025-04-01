Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове под колесами трамвая погиб мужчина — что произошло arrow

Во Львове под колесами трамвая погиб мужчина — что произошло

1 апреля 2025 09:40
Евтушенко Алина - редактор
Во Львове мужчина погиб под колесами трамвая
Трамваи во Львове. Фото: "Все об электротранспорте Львова"/Facebook
Евтушенко Алина - редактор

В понедельник вечером, 31 марта, во Львове трамвай переехал мужчину, который самостоятельно лег под колеса трамвая, в результате чего погиб.

Об этом информирует Львовский городской совет.

Читайте также:

Во Львове мужчина погиб под колесами трамвая

По данным горсовета, в понедельник около 22:30 на ул. Русской произошло трагическое событие. По предварительной информации, во время остановки трамвая № 1 неизвестный лег под колеса трамвая, что повлекло несовместимые с жизнью травмы. На место происшествия оперативно вызвали экстренные службы и следственно-оперативную группу.

Львів ДТП трамвай
Во Львове трамвай переехал мужчину. Фото: соцсети

Известно, что трамвай двигался от остановки на ул. Русской в сторону площади Рынок в то время, когда с противоположной от остановки стороны мужчина оказался под колесами вагона.

Личность погибшего устанавливают. По предварительной информации, это мужчина, ориентировочно 45 лет, без места постоянного проживания.

Львів ДТП трамвай
Во Львове трамвай переехал мужчину. Фото: соцсети  

Сейчас правоохранители изучают видеозаписи с камер наблюдения, которые предоставил город, и устанавливают все обстоятельства происшествия. В частности, полицейские рассматривают версию о самоубийстве.

Львів ДТП трамвай
Скриншот сообщения Львовского горсовета/Telegram

Напомним, что 19 марта на трассе Мукачево-Львов в селе Пасеки-Зубрицкие произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего пострадали четыре человека.

Кроме того, недавно в Киевской области водитель авто насмерть сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

ДТП трагедия смерть Львов трамвай
Реклама
Реклама
Реклама