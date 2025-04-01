Полиция Львова ищет свидетелей смертельного наезда трамвая на мужчину 31 марта

Правоохранители на месте происшествия. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Во Львове полицейские ищут свидетелей наезда трамвая на мужчину в понедельник, 31 марта. Кроме того, правоохранители устанавливают личность погибшего.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook во вторник, 1 апреля.

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"Всех, кто владеет какой-либо информацией, которая поможет установить обстоятельства ДТП и личность погибшего, просьба сообщить на оперативную линию 102 или в ближайшее подразделение полиции", — говорится в сообщении.

Известно, что ДТП произошло 31 марта около 22:30 на улице Русской.

По предварительной информации, 58-летний водитель трамвая наехал на неустановленного мужчину, который лег на трамвайные пути на остановке общественного транспорта во время высадки и посадки пассажиров. В результате травм он погиб на месте.

Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Согласно санкции статьи, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет, а также возможно лишение права управления транспортными средствами на срок до трех лет.

Пост полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, 31 марта во Львове мужчина самостоятельно лег под трамвай, что повлекло несовместимые с жизнью травмы.

Ранее на Львовщине столкнулись два автомобиля на трассе Мукачево-Львов. В результате аварии пострадали четыре человека.